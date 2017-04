Progetto Interreg, finanziamenti per le PMI del Varesotto

Nonostante le querelle degli ultimi mesi sulla questione dei frontalieri, Italia e Svizzera hanno lanciato il progetto Interreg, che mette a disposizione delle PMI presenti nei territori di confine ben 158 milioni di euro. Un progetto che vede impegnate in prima linea soprattutto le piccole e medie imprese del Varesotto che hanno già presentato 53 manifestazioni di interesse per ricevere fondi dal progetto Interreg.

Collaborare per aiutare le aziende innovative

L’obiettivo del progetto è aumentare la collaborazione tra i due Paesi in modo che a beneficiarne siano direttamente le imprese e i dipendenti. Gli scambi economici tra Italia e Svizzera sono molto attivi e Interreg non farà altro che facilitare le attività delle aziende. Nei territori di confine sono molte le aziende con idee innovative che hanno bisogno solo di fondi per portarle avanti e grazie ai 158 milioni di euro messi a disposizione da Svizzera e Italia sarà possibile svilupparle.

Chi può beneficiare dei fondi del progetto Interreg

I finanziamenti del progetto Interreg non sono rivolti solamente alle piccole e medie imprese, ma anche alle Università, ai Comuni e alle associazioni che operano nei territori delle province di Varese, Como, Sondrio e Lecco e sono impegnate quotidianamente sia in Italia sia in Svizzera. Per il momento le manifestazioni di interesse sono state 53, la maggior parte dai territori del Varesotto, per un totale di 67 milioni di euro. I progetti presentati puntano a valorizzare la competitività delle aziende o il patrimonio artistico-culturale delle città.

Programma Italia Svizzera 2014-2020

Il progetto Interreg rientra nel più grande programma Italia Svizzera 2014-2020 che punta a offrire una serie di opportunità ai Comuni e alla piccole e medie imprese per portare avanti i loro progetti, senza la paura di non avere le forze necessarie. I progetti portati avanti dal programma intercomunitario hanno come obiettivi comuni quelli di valorizzare il territorio, aumentare la competitività delle imprese, migliorare la mobilità integrata e renderla sostenibile.