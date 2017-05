Premio NIDI- Nuova Idea D’Impresa 2017: 26mila euro e 2 anni di incubazione gratuita

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2017 del Premio NIDI Nuova Idea D’Impresa . Da cinque edizioni promuove l’imprenditoria e la cultura dell’innovazione attraverso una competizione tra progetti innovativi d’impresa e start-up.

Per quest’anno è previsto un montepremi in denaro di 26mila euro, ai quali si aggiungerà un bonus da utilizzare in servizi del valore di 10mila euro.

Per i vincitori ci saranno a disposizione anche due anni di incubazione gratuita presso la sede di Innovami a Imola. Verranno offerti spazi ed assistenza specifica, tra cui un mentor e il supporto di una campagna di promozione e comunicazione per dare visibilità ai progetti vincitori e renderli noti a potenziali investitori.

Tutte le idee saranno benvenute, hanno spiegato gli organizzatori, ma sarà data priorità a team di progetto, start-up e imprese innovative che realizzano tecnologie o soluzioni di digital e smart manufacturing and logistics a beneficio del mercato e delle catene del valore nei settori di:

Meccatronica e motoristica, automazione, materiali

Ambiente, Energia, Comunità urbane e/o locali (smart cities e communities)

Agribusiness Biomedicale

In particolare riguardanti anche se non in modo esclusivo soluzioni che impiegano le seguenti tecnologie:

Stampa 3D

Internet delle cose (IoT)

Social Manufacturing

Realtà virtuale

Robotica e intelligenza artificiale

Sicurezza informatica. Blockchain

Big Data

I migliori progetti presentati si sfideranno in un elevator pitch durante l’Innovation Day. Verranno quindi valutati da un comitato che individuerà i migliori. Ad essi verrà anche riservata la promozione attraverso l’evento di premiazione, la diffusione a mezzo stampa, web, social and professional network.

Nel corso dell’ultima edizione, Nuova Idea d’Impresa ha permesso di distribuire 30mila euro ai vincitori.

L’iscrizione dei progetti imprenditoriali si baserà esclusivamente sul materiale adeguatamente compilato e caricato.

L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro martedì 11 luglio 2017 alle 23:59.

La partecipazione è gratuita e per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria info@innovami.it 0542.361456.

Fonte: Ecoseven.net

