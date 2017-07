Premio GammaDonna, pronta l’edizione 2017

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione del 2017 del Premio GammaDonna, manifestazioni riservata alle imprenditrici e ai giovani imprenditori under 35. Potranno partecipare tutte le imprese create entro il 31 dicembre 2014 e che hanno saputo adattarsi alle nuove esigenze dell’imprenditoria adottando soluzioni intelligenti e abbracciando la rivoluzione dell’Industria 4.0. Per chi non lo sapesse, GammaDonna è un portale lanciato nel 2004 e che racconta le storie di donne di successo che hanno innovato i propri settori di competenza attraverso la propria impresa.

Come candidarsi

Per candidarsi al Premio GammaDonna 2017 si dovrà scaricare i moduli dal sito web, compilarli e inviarli. Tutte le aziende che saranno ritenute idonee, avranno uno spazio su GammaDonna dove sarà raccontata la loro storia d’innovazione. Si potranno inviare le domande entro il 16 settembre, poi la giuria esaminerà tutti i partecipanti e i vincitori saranno annunciati durante il GammaForum, in programma il prossimo 16 Novembre a Milano che avrà come titolo “Intelligenze e competenze nuove per fare impresa nell’era digitale”. La giuria sarà composta da persone di spicco dell’imprenditoria, da venture capitalist e da esperti dell’innovazione.

I premi a disposizione

Le sei finaliste del Premio GammaDonna apriranno il GammaForum e la vincitrice riceverà l’opportunità di partecipare a un Master della 24Ore Business School, un percorso d’incubazione nel Polihub del Politecnico di Milano e sei mesi di mentoring affiancati da un manager selezionato ValoreD. Ma le donne non saranno le uniche a essere premiate: durante il GammaForum verranno assegnati anche altri riconoscimenti. Tra i candidati verrà scelta anche l’azienda vincitrice del Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento che premia la comunicazione online e offline. Novità del 2017 è QVC Next Award che premia il prodotto più innovativo e che semplifica la vita quotidiana e riceverà come premio un percorso di mentoring con un Senior Buyer QVC e l’ammissione all’edizione 2018 del QVC Next Lab.