PMI, voucher da 10.000 euro per acquisto software e PC

I voucher per la digitalizzazione delle PMI faranno il loro debutto molto presto, probabilmente entro la fine dell’anno. Dopo un iter piuttosto burrascoso e a 2 anni dall’ufficializzazione dell’agevolazione, i voucher potranno essere utilizzati dalle micro, piccole e medie imprese. I voucher per la digitalizzazione delle PMI furono approvati con il Decreto Destinazione Italia, ma dal Ministero dello Sviluppo Economico non è mai arrivato il decreto di emanazione dello strumento. Con l’arrivo del Ministro Calenda la situazione si dovrebbe essere sbloccata e presto le PMI potranno utilizzare i 10.000 euro del voucher per l‘acquisto di software, hardware e PC.

Come funzionano i voucher digitalizzazione PMI

I fondi a disposizione delle piccole e medie imprese per iniziare il processo di digitalizzazione è in totale di 100 milioni di euro, ma ogni azienda potrà beneficiare al massimo di 10.000 euro. L’obiettivo del Ministero dello Sviluppo Economico è di incentivare le aziende a investire nella loro digitalizzazione: per restare competitive in un mercato sempre più globale è necessario avere almeno un sito internet e aprire un e-commerce. Senza i software e l’hardware adatto, riuscire a vincere questa sfida è quasi impossibile.

A chi sono rivolti i voucher per la digitalizzazione delle PMI

I voucher per la digitalizzazione sono rivolti alle micro, piccole e medie imprese di otto Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Non è escluso che nei prossimi mesi lo strumento venga reso disponibile per le PMI di tutto il Paese. Oltre al requisito territoriale, ci saranno anche altre regole da rispettare: i voucher digitalizzazione PMI non sono rivolti alle aziende che operano nell’agricoltura, nella pesca e nell’acquacoltura. Inoltre, non devono essere sottoposte a procedura fallimentare.

Quali spese sono ammissibili

Sono diverse le spese che potranno essere finanziate dai voucher digitalizzazione PMI. Si potrà acquistare hardware, software o consulenze per avviare il processo di digitalizzazione della PMI o per la modernizzazione dell’impianto di produzione. Inoltre, si potranno acquistare computer per facilitare il telelavoro dei propri dipendenti. Le aziende potranno utilizzare i voucher anche per realizzare degli e-commerce: i soldi possono essere utilizzati per l’acquisto dell’architettura del negozio online e per il pagamento dei consulenti. Sono ammissibili anche le spese per le infrastrutture tecniche per la banda larga e ultralarga. Infine, i voucher finanziano anche i corsi di formazione dei dipendenti delle PMI.

Come richiedere i voucher

I voucher digitalizzazione PMI saranno erogati direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo per capire le modalità per presentare la domanda.