PMI, Unicredit lancia il progetto “+Valore” per le aziende del Sud

Unicredit scende in campo al fianco delle PMI del Sud Italia per aiutarle nel loro processo di digitalizzazione. L’Industria 4.0 è un’opportunità troppo importante per le piccole e medie imprese del Sud Italia e Unicredit vuole fornire tutti gli strumenti necessari per sfruttarla al meglio. A partire dal know how necessario per capire realmente cosa si intende per Industria 4.0. “+Valore”, questo il nome del progetto lanciato dall’istituto di credito italiano, è un percorso che accompagnerà 100 PMI del Sud e coinvolgerà importanti partner del territorio tra cui l’università Federico II, Suor Orsola Benincasa e la Città della Scienza.

Nuove sfide da affrontare

La Digital Transformation è la sfida che le PMI dovranno affrontare nei prossimi anni. Ma c’è un problema da risolvere al più presto: quello di trovare e formare persone che sappiano sfruttare le opportunità dell’Industria 4.0. Unicredit vuole aiutare le aziende proprio su questo aspetto: ridurre il digital divide che separa le piccole e medie imprese del nord con quelle del sud.

Cosa è +Valore

Il progetto +Valore è un percorso di crescita e accelerazione dedicato a 100 piccole e medie imprese del Sud Italia che mostrano potenzialità piuttosto elevate. Le aziende scelte hanno tutte un fatturato che va da i 10 ai 50 milioni di euro e che realizzano prodotti innovativi. Le PMI selezionate per far parte di +Valore appartengono per la maggior parte al settore dell’agrifood e della moda. Ma una presenza importante sono anche le piccole e medie imprese della meccanica e dei servizi.

Aiuto non solo economico

Unicredit supporterà le aziende in ogni passaggio della loro crescita e non solo sotto l’aspetto economico. Il progetto “+Valore” consiste sia in lezioni in aula con gli esperti di Unicredit, sia in convegni e tavole rotonde dove poter apprendere i segreti delle aziende che hanno già raccolto la sfida dell’Industria 4.0. L’ultimo appuntamento sarà dedicato alla Finanza per la crescita e si terrà all’Unicredit Tower a Milano: una lezione tenuta direttamente dal top management dell’istituto di credito.

Unicredit metterà a disposizione delle aziende 1,6 miliardi di euro da investire nella trasformazione digitale: toccherà alle imprese sfruttare a proprio vantaggio la situazione.