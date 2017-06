PMI, per la formazione dei dipendenti in arrivo 7 milioni di euro

Il Consiglio di amministrazione del Fapi, il Fondo interprofessionale paritetico costituito da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per promuovere lo sviluppo della formazione continua nelle PMI, ha deciso che per il secondo semestre del 2017 le aziende avranno a disposizione sette milioni di euro da investire per migliorare il know how dei propri dipendenti. Il Fapi andrà a finanziare le singole imprese, i piani formativi presentati da più aziende e quelli realizzati dalle Reti di imprese.

I bandi a disposizione

In totale gli avvisi a disposizione delle piccole e medie imprese saranno quattro.

Il finanziamento “ Sportello impresa ” sarà lanciato a settembre e avrà in dotazione 1,4 milioni di euro. Potrà essere utilizzato sia dalle aziende con più di cinquanta dipendenti, sia da quelle con meno di cinquanta lavoratori. È rivolto alle singole imprese;

Seicentomila euro saranno utilizzati per rifinanziare un bando lanciato nella prima metà del 2017 e che ha visto esaurire le risorse in poco meno di ventiquattro ore. Le risorse che non saranno utilizzate in questo bando saranno riversate nel progetto "Sportello impresa". Il bando è rivolto ai piani formativi presentati dalle singole aziende;

Il bando " Generalista territoriale " è dedicato ai piani formativi presentati da più aziende e mira a sviluppare le competenze specialistiche dei dipendenti. Il piano presentato deve essere affine al settore dell'azienda per essere approvato dal Fapi;

L'ultima agevolazione, invece, è denominata "Sportello conto di rete" e avrà a disposizione un milione di euro. Il bando è dedicato alle Reti di imprese ed è destinato alla formazione continua dei dipendenti.