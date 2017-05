PMI, meno di 60 giorni per ricevere un finanziamento da Invitalia

Per ottenere un finanziamento del bando Nuove imprese a tasso zero, strumento messo a disposizione da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), sono necessari meno di sessanta giorni. Per le micro e piccole imprese a cui l’agevolazione è rivolta si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno e allo stesso tempo è un piccolo successo per Invitalia che su questa agevolazione aveva puntato molto.

Come fare per richiedere l’agevolazione Nuove Imprese a Tasso Zero

Il finanziamento Nuove Imprese a Tasso Zero è dedicato a tutti i giovani imprenditori e alle imprenditrici che vogliono investire e creare una startup innovativa. Sul bando pubblicato da Invitalia era stato assicurato che entro 60 giorni dall’invio della domanda si avrebbe avuto una risposta, ma il numero elevato di richieste presentate all’inizio aveva fatto slittare leggermente i tempi. Invitalia, però, ha dato un’accelerazione ai processi di valutazione e i tempi dell’istruttoria si sono ridotti: in meno di sessanta giorni le micro e le piccole imprese ottengono le agevolazioni.

Misura confermata

Nel 2016 l’agevolazione era stata finanziata con 45 milioni di euro. Visto il successo dell’operazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di rifinanziare Nuove Imprese a Tasso Zero con atri 100 milioni di euro, recuperati dal Pon Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006. Le aziende potranno continuare a presentare le domande direttamente sulla piattaforma messa a disposizione da Invitalia.

Come presentare domanda per il finanziamento

Per le aziende che non riescono a presentare la domanda per il finanziamento, Invitalia ha realizzato dei webinar che le PMI possono seguire per fugare tutti i dubbi. I diversi video spiegano punto per punto come fare per presentare la richiesta e su quali punti focalizzarsi per realizzare un business plan all’altezza. Nei prossimi mesi saranno realizzati altri video che renderanno ancora più semplice la vita alle aziende.