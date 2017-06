PMI, la stretta del credito penalizza la produttività

I problemi che le imprese devono affrontare sono tantissimi e cambiano in continuazione, ma ce ne è uno che oramai è diventata una presenza fissa per le PMI: il credit crunch. In italiano non è altro che la stretta del credito, ovvero il rifiuto delle banche a concedere alle aziende prestiti e finanziamenti. Per paura che la piccola e media impresa non riesca a restituire i soldi, gli istituti di credito non concedono più i prestiti e per le aziende diventa impossibile programmare investimenti a lungo termine. E nonostante una ripresa che diventa sempre più solida, grazie soprattutto alla crescita delle PMI, per le piccole aziende è sempre un problema riuscire a ottenere finanziamenti dalle banche. Un fenomeno che non solo può mettere in pericolo la ripresa ma che va a inficiare anche la produttività delle banche.

Produttività a rischio

Secondo i dati forniti da diversi enti tra cui l’Istat, ci sarebbe una correlazione tra il credit crunch e la produttività. Più diminuiscono i finanziamenti dati delle banche, meno le piccole e medie imprese riescono a essere produttive. Il fenomeno è evidente soprattutto nelle piccole e medie imprese innovative, che solitamente necessitano di maggior liquidità nelle fasi iniziali della nascita dell’azienda. Senza fondi è complicato mandare avanti i propri progetti. E un’economia senza PMI innovative mette a rischio la propria solidità. Per questo motivo è necessario intervenire al più presto affinché le banche riprendano a finanziare le piccole e medie imprese.