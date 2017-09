PMI – Intesa San Paolo: 15 miliardi per l’Industria 4.0

Investire nell’Industria 4.0 non è più una scommessa per le aziende, ma deve essere il pilastro su cui fondare la rinascita del settore manifatturiero del Bel Paese. Lo sa bene Intensa San Paolo che oramai da diversi mesi presenta in giro per l’Italia il fondo “Progettare il futuro” che mette e a e 90 miliardi di euro da utilizzare per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Dopo aver stretto accordi con gran parte delle Regioni italiane, ora tocca alle Marche. Con un evento organizzato a San Benedetto del Tronto è stato ufficializzato l’accordo tra Confindustria Piccola Industria e Intesa San Paolo per dirottare nelle Marche 15 miliardi di euro che le aziende potranno utilizzare per i propri investimenti nell’Industria 4.0.

Un’opportunità unica

Intesa San Paolo è scesa in prima persona per garantire alle imprese italiane un sostegno alla loro crescita. E in una Regione come le Marche dove il settore manifatturiero rappresenta una delle prime fonti di reddito per i cittadini, avere dei fondi a disposizione per innovare i propri sistemi di produzione è molto importante. Infatti, per il momento, ben il 90% delle piccole e medie imprese è a basso livello di digitalizzazione, un dato troppo elevato per delle aziende che ogni giorno devono lottare con i competitor di tutta Europa. È necessario che le PMI agiscano immediatamente prima che sia troppo tardi: le tecnologie dell’Industria 4.0 saranno diffuse in modo capillare solamente tra 10-15 anni, anticipare le mosse degli avversari dà un vantaggio competitivo non indifferente. Inoltre, i 15 miliardi potranno essere utilizzati anche per la formazione dei propri dipendenti, che dovranno abituarsi a un diverso modello produttivo.