PMI, in Sicilia nasce Mythos il distretto del tessile

I distretti industriali sono una tipicità tutta italiana: hanno permesso a migliaia di piccole e medie imprese di fare economie di scala e di essere competitive anche di fronte ai colossi e alle multinazionali estere. In ogni Regione italiana c’è un distretto specializzato in un settore: si va dal tessile, al calzaturiero fino ad arrivare alla manifattura. Da poco mesi, al gruppo numeroso dei distretti se ne è aggiunto un altro: Mythos e raccoglie una sessantina di piccole e medie imprese tessile della Sicilia.

L’obiettivo di Mythos

Le aziende si sono riunite in un distretto con un obiettivo comune: promuovere il “Made in Sicily”. La Sicilia vuole diventare un attrattore turistico di prim’ordine: oltre alle spiagge e alle bellezze naturali, anche un brand che sia facilmente riconoscibile su prodotti e gadget. Ogni oggetto dovrà comunque richiamare le antiche tradizioni della Sicilia e saranno tutti realizzati da piccole e medie imprese del territorio. Per poter internazionalizzare il brand, il distretto cercherà di prendere contatti con business man cinesi e russi.

Come funzionerà il distretto

Al momento sono una sessantina le aziende che hanno aderito a Mythos, provenienti da tutte le province della Sicilia. Ogni piccola e media impresa metterà a disposizione le proprie capacità e sarà un piccolo ingranaggio dell’intero processo produttivo. In questo modo sarà possibile abbattere i prezzi ed essere competitivi sul mercato internazionale. Se il distretto funzionerà a dovere ogni azienda potrà apprendere un nuovo modo di lavorare e dare un aiuto alla ripresa dell’economia dell’isola.

Occasione per l’occupazione giovanile

Se il distretto riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo, altre aziende si aggregarono a Mythos e potranno creare un circolo vizioso che porterebbe all’assunzione di molti giovani. Mythos è ancora alle fasi iniziali, ma ha le idee bene chiare per poter crescere e dare una mano alle piccole e medie imprese del territorio. L’unica cosa che manca al momento è il riconoscimento da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive.