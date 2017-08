PMI, il cassetto digitale per comunicare con la PA

Il passaggio all’Industria 4.0 dipende non solo dall’adozione di tecniche di lavorazione innovative, ma anche dalla riduzione della burocrazia, attraverso lo sviluppo di sistemi che permettano di velocizzare il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. Infocamere, ad esempio, ha lanciato da poco Impresa.italia.it, un portale online nato proprio per facilitare alle aziende l’accesso ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.

Cosa è Impresa.italia.it

Si tratta di una piattaforma che gratuitamente consente agli imprenditori di recuperare in maniera facile e veloce tutte le informazioni afferenti alla propria azienda, utilizzando più dispositivi. Il servizio è accessibile da computer, da tablet e smartphone. Tramite Impresa Italia, le aziende possono visionare atti, visure e bilanci e verificare altri documenti ufficiali. Sul portale si possono controllare gli stati dei pagamenti e consultare i servizi tributari. È possibile, inoltre, ottenere informazioni sugli esisti di una pratica avviata e presentata presso gli Sportelli Unici del sistema camerale. I documenti possono essere consultati online oppure scaricati sui propri dispositivi.

Aumentare il giro d’affari

Il portale web di Infocamere è anche un valido strumento per le aziende che vogliono allargare il proprio business. Impresa.italia.it mette in contatto, infatti, le imprese con altre aziende e startup innovative. Alla piattaforma possono accedere i legali rappresentanti delle aziende, i quali hanno a disposizione due soluzioni: utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), una chiavetta USB o una Smart Card che permette di verificare l’identità dell’utente che entra nei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, oppure l’SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che richiede user ID e password.

Un’opportunità per il sistema Italia

Impresa.italia.it è un’opportunità sia per le piccole e medie imprese ma anche per la Pubblica Amministrazione. Il portale web rende più immediato ed efficiente il contatto tra aziende e PA. Il cassetto digitale dell’imprenditore, così è stato definito durante la presentazione di luglio scorso Impresa.italia.it, rispetto ai vecchi servizi telematici, infatti, è molto più semplice e di facile utilizzo. La piattaforma web rappresenta un altro passo in avanti per completare la digitalizzazione delle strutture della Pubblica Amministrazione e per favorire il passaggio delle imprese all’Industria 4.0, in parte frenato anche dall’eccessiva burocrazia.