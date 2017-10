PMI e startup, come partecipare a SMAU Milano e SMAU Napoli

Lo SMAU è la principale fiera italiana dedicata all’Information and Communication Technology e ogni anni richiama migliaia di persone da tutta Italia. Per l’edizione 2017 SMAU Servizi insieme all’azienda regionale SVILUPPO CAMPANIA offre alle aziende del territorio campano di presenziare sia alla tappa milanese sia a quella napoletana dello SMAU. Dal 24 al 26 ottobre lo SMAU sarà di stanza a Milano e saranno riservati alle PMI, startup e spin-off campani 15 posti, mentre per lo SMAU Napoli le posizioni aperte saranno 20. L’occasione può essere sfruttata per allacciare dei contatti con altre aziende, ma anche con investitori nazionali e internazionali interessati a finanziare progetti innovativi.

I requisiti da rispettare per inviare la domanda

Essendo un’iniziativa finanziata da un’azienda della Regione Campania, il primo requisito da rispettare è che il servizio o il prodotto deve essere coerente con i settori della Research and Innovation Smart Specialization Strategy fissati dall’ente regionale. Inoltre, il prodotto o il servizio presentato dalle piccole e medie imprese innovative o dalle startup deve essere pensato per il b2b. In alternativa deve essere già pronto per il mercato, in modo da essere commercializzato al più presto. Inoltre, la speranza è che i prodotti o i servizi siano altamente attrattivi nei confronti degli investitori presenti alla fiera.

Le aziende che verranno scelte parteciperanno a momenti di networking che saranno organizzati sia a SMAU Milano sia a SMAU Napoli.

Come inviare la domanda

Per partecipare all’iniziativa portata avanti da SMAU Servizi e da SVILUPPO CAMPANIA è necessario inviare una e-mail a startup@smau.it entro domenica 15 ottobre alle ore 12:00. Nel messaggio deve essere indicato il nome dell’azienda innovativa, la provincia di appartenenza, anno di fondazione, una breve descrizione del prodotto o del servizio che si presenterà, le referenze dei clienti e la tappa a cui si vorrà partecipare. Le domande verranno analizzate secondo la modalità a sportello, quindi coloro che invieranno per primi la richiesta avranno maggiori possibilità di essere scelti.