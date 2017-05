PMI, dalla Regione Piemonte 30 milioni di euro per prestiti agevolati

Sostegno alle PMI che sono in cerca di fondi per portare avanti i loro progetti. Il nuovo bando di FinPiemonte, società controllata direttamente dalla Regione, ha un obiettivo abbastanza chiaro: aiutare le micro, piccole e medie imprese in cerca di fondi con prestiti a tassi agevolati grazie alla partnership con alcuni istituti di credito. I soldi possono essere utilizzati per la realizzazione di progetti di investimento o per uscire da un momento di scarsa liquidità, problema che molto spesso affligge le piccole e medie imprese. Il fondo avrà a disposizione 30 milioni di euro.

Come funziona il bando FinPiemonte

Il finanziamento è rivolto a tutte le aziende sane che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e che siano iscritte al Registro Imprese della CCIAA. Possono essere finanziati l’acquisto di aziende o il trasferimento di un ramo dell’azienda, immobili per l’attività dell’impresa, spese per servizi e gli investimenti per l’acquisto di beni materiali e immateriali. La domanda per partecipare al bando può essere consegnata direttamente a FinPiemonte.

Le caratteristiche del bando

Il finanziamento copre le spese delle micro, piccole e medie imprese da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione di euro. FinPiemonte ha messo a disposizione 30 milioni di euro per le PMI e il bando scadrà quando termineranno i soldi. L’agevolazione copre fino al 70% delle spese effettuate dalle PMI e l’ammortamento ha una durata che varia dai 36 ai 48 mesi e che può aumentare fino a 120 mesi nel caso in cui il finanziamento supera i 300.000 euro. Le imprese costituite da meno di sei mesi potranno ricevere finanziamenti che andranno a coprire il 30% delle spese sostenute. Il finaziamento non è a fondo perduto, ma a tassi agevolati.