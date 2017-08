PMI, dalla Lombardia 15 milioni per ricerca e innovazione

Con una delibera della Giunta regionale, la Lombardia ha stanziato 15 milioni di euro che andranno a finanziare la piattaforma Alpine grown investment platform, un progetto macroregionale che chiama in causa tutte le Regioni alpine con l’obiettivo di finanziare i migliori progetti innovativi delle PMI del territorio. In totale la piattaforma Alpine grown investment platform avrà in dotazione 70 milioni di euro: oltre ai 15 milioni stanziati dalla Lombardia, altri 25 milioni verranno messi dalle Regioni interessate dal progetto e 30 milioni arriveranno dal Fondo europeo per gli investimenti.

Creazione di un fondo dei fondi

L’idea della Regione Lombardia è di creare una sorta di “fondo dei fondi” presente anche in altre Nazioni europee, che raccolga finanziamenti sia da enti pubblici come le Regioni sia da strutture private come società di venture capitalist. In questo modo, i 70 milioni di euro già a disposizione del fondo potranno moltiplicarsi grazie all’intervento dei privati e creare un effetto benevolo sugli investimenti in favore delle PMI e startup innovative.

Come funzionerà la piattaforma Alpine grown investment platform

Come detto in precedenza, la piattaforma Alpine grown investment platform avrà a disposizione 70 milioni di euro, ma dalla Lombardia sono sicuri che potrà crearsi un effetto leva che farà lievitare i fondi fino a 140 milioni di euro. I soldi verranno utilizzati principalmente per finanziare i progetti innovativi delle piccole e medie imprese del territorio e delle startup. Ogni Regione riceverà fondi per la cifra che ha finanziato: ad esempio le PMI della Regione Lombardia avranno a disposizione 15 milioni di euro. I finanziamenti, però, potranno aumentare nel caso in cui entreranno a far parte della piattaforma macroregionale investitori privati. Inoltre, i soldi a disposizione dell’Alpine grown investment platform potranno essere utilizzati anche per finanziare dei fondi specializzati nel sostenere startup e PMI innovative (in questi casi la partecipazione non potrà superare il 50%).