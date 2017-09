PMI, come partecipare alla fiera internazionale AIRTEC

Per le piccole e medie imprese le fiere sono sempre un’occasione per mostrare a possibili clienti i prodotti e i servizi offerti. L’Italia è una delle Nazioni che ne organizzano di più al Mondo e gli stand delle aziende del Bel Paese sono quelli che richiamano il più alto numero di persone. Le fiere sono anche un modo per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno di far conoscere i propri prodotti: in un momento in cui l’economia del Sud non riesce a ripartire, attirare nuovi clienti attraverso gli eventi internazionali è fondamentale. Lo sanno bene le aziende del settore aerospaziale, che sono alla ricerca continua di nuovi contratti e puntano tutto sui prodotti del Made in Italy. Per le PMI del Sud Italia del settore aereospaziale (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) c’è la possibilità di partecipare all’AIRTEC 2017, una delle più importanti fiere di settore che si organizzano in Europa. L’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) sta organizzando una spedizione che raccolga tutte le PMI aerospaziali delle quattro Regioni del Sud Italia per presenziare alla fiera di Monaco di Baviera con uno stand composto solamente da aziende italiane.

L’aiuto dell’ICE alle aziende italiane

Le PMI aerospaziali che vorranno partecipare alla fiera non dovranno sostenere dei grandi costi: infatti l’ICE mette a disposizione i fondi del Piano Export Sud 2 finanziato dal Governo con 50 milioni di euro. Tra le varie cose finanziato dal progetto governativo c’è anche la partecipazione all’AIRTEC 2017. Il Piano Export Sud 2 è dedicato alle PMI che si trovano in territori meno fortunati e dove crescere è veramente molto complicato. Possono partecipare ai diversi progetti finanziati dal Piano tutte le piccole e medie imprese presenti nelle “Regioni meno sviluppate” (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia) e nelle “Regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Come partecipare all’AIRTEC 2017

Per poter inviare la domanda di partecipazione si dovrà compilare la richiesta sul sito dell’ICE. I termini scadranno il 15 settembre 2017. Le PMI che parteciperanno alla fiera faranno parte dello stand Italia – Piano Export Sud e avranno a disposizione una postazione personale dove esporre il proprio logo e i prodotti offerti.