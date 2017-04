PMI, al via i progetti per il G7 Trasporti di Cagliari

Nel 2017 il G7, il meeting internazionale che riunisce ogni anno i Paesi più industrializzati al Mondo, sarà organizzato dall’Italia a Taormina. I preparativi per l’evento del 26 e 27 maggio sono già iniziati, e la Presidenza del Consiglio sta organizzando anche altri eventi a corollario da tenere in diverse parti d’Italia. Uno di questi è il G7 Trasporti, kermesse dedicata al mondo dei veicoli e che dal 21 al 22 giugno animerà la città di Cagliari. Per l’occasione la Presidenza italiana del G7 ha sponsorizzato l’evento “Nice to meet you” organizzato da ItaliaCamp e che chiama all’azione enti pubblici, PMI o semplici cittadini interessate a presentare un progetto innovativo.

Cosa è “Nice to meet you G7”

“Nice to meet you G7” è un’iniziativa portata avanti da ItaliaCamp e che vuole attivare le migliori energie provenienti dalle startup e dalle PMI italiane. Fino al 19 maggio ogni piccola e media impresa può presentare il proprio progetto e le proprie soluzioni innovative per partecipare al G7 Trasporti. Alla “call to action” sono chiamati a partecipare sia enti pubblici che privati e le buone pratiche proposte dovranno essere in grado di apportare soluzioni innovative per risolvere il problema dei trasporti e rendere meno inquinata l’aria.

Le menzioni

I progetti presentati da enti pubblici (Università, amministrazioni) e dalle PMI dovranno rientrare all’interno delle tre macro-aree individuate da ItaliaCamp: sostenibilità economica, ambientale e sociale. Alla scadenza dei termini, tutti i progetti saranno analizzati e verranno assegnate due menzioni: la prima destinata al miglior progetto presentato da un ente pubblico o da un’azienda dei trasporti e la seconda assegnata alla migliore soluzione creata da una PMI o da una startup.