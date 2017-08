PMI, a Pavia corsi di formazione per gli imprenditori

Per le aziende investire nella formazione dei propri dipendenti è moto importante. Soprattutto in un periodo in cui i sistemi di produzione stanno cambiando e si va sempre di più verso una vera e propria rivoluzione industriale. Oltre a investire nella formazione dei dipendenti, per, gli imprenditori dovrebbe investire anche su loro stessi. Il mondo non cambia solo per i lavoratori, ma anche per gli stessi proprietari dell’azienda. Conoscere dove sta andando l’industria e come cambierà nei prossimi venti anni è fondamentale per riuscire ad anticipare i propri concorrenti. Per questo motivo la Camera di Commercio di Pavia sta organizzando un ciclo di workshop gratuiti dedicati esclusivamente agli imprenditori.

Di cosa trattano i workshop

Il tema dominante dei workshop gratuiti sarà lo sviluppo e la gestione di un progetto industriale. Gli appuntamenti informativi sono dedicati soprattutto ai nuovi imprenditori che hanno bisogno di essere instradati per non commettere errori. I workshop saranno organizzati tutti tra il mese di ottobre e quello di novembre e ognuno sarà riservato a un numero massimo di 20 persone.

Per quanto riguarda i costi, gli eventi formativi saranno gratuiti grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo (Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde).

Come fare per partecipare ai workshop

Chi è interessato a partecipare a uno dei tre workshop formativi potrà inviare la propria adesione inviando una lettera scritta o riempiendo il form online da spedire all’indirizzo e-mail paviasviluppo@pv.camcom.it. La domanda deve arrivare sette giorni prima rispetto alla data del corso a cui si vorrà partecipare.