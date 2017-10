PMI 4.0, a SMAU Milano workshop su innovazione e internazionalizzazione

“PMI 4.0 = Innovazione + Internazionalizzazione”, questo il nome dell’evento organizzato nell’ambito dello SMAU Milano, la più grande fiera italiana dedicata all’Information & Communications Technology. Il seminario è dedicato agli imprenditori e ai manager che vogliono trasformare la propria azienda in una PMI 4.0. Il workshop, come si intuisce dal nome, sarà incentrato su due diversi ambiti: internazionalizzazione e innovazione delle aziende, le due “I” che cambieranno la faccia delle piccole e medie imprese nei prossimi cinque anni.

L’importanza dell’export e della tecnologia

In un periodo storico in cui si comincia a parlare di quarta rivoluzione industriale, le piccole e medie imprese italiane devono iniziare ad attivarsi per non farsi trovare impreparate quando il mercato le chiamerà a cambiare i loro sistemi produttivi. Le aziende del Bel Paese dovranno investire in innovazione e avviare un processo di internazionalizzazione se vorranno restare competitive nei prossimi anni. Il workshop formativo organizzato allo SMAU Milano va proprio in questa direzione: durante l’evento si discuterà su cosa dover cambiare e sulle soluzioni da adottare nel nuovo scenario 4.0. Le tematiche che verranno discusse saranno tre: Sistema Italia e Scenario in evoluzione; Impresa 4.0 e Offerta 4.0; PMI 4.0: Errori più comuni (da evitare) e Buone Pratiche (da seguire).

Come partecipare al seminario PMI 4.0 = Innovazione + Internazionalizzazione

Durante il seminario, oltre agli interventi del relatore Oscar Pallme, ci saranno dei momenti dedicati alle domande da parte degli spettatori. Si potranno creare anche dei dibattiti sui singoli aspetti delle PMI 4.0 per capire a fondo come intervenire e cosa fare per far partire il processo di digitalizzazione e di internazionalizzazione all’interno della propria azienda. Partendo da questi due aspetti sarà possibile definire un modello di business con cui far crescere la propria azienda innovativa. La partecipazione al workshop è gratuita: basterà iscriversi online direttamente sul sito di SMAU Milano e presentarsi all’Arena SMAU International il 24 ottobre alle 16:00.