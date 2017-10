PMI, 3 milioni di euro dalla Camera di Commercio di Cuneo

Un aiuto alle piccole e medie imprese arriva anche dalle singole Camere di Commercio che ogni anno mettono a disposizione dei soldi per incentivare le aziende a fare investimenti in innovazione e a comprare nuovi strumenti. Nell’ultimo periodo la Camera di Commercio di Cuneo ha finanziato diversi bandi per un totale di tre milioni di euro, soldi che potranno essere investiti in progetti legati all’Industria 4.0, all’alternanza scuola-lavoro, a strategie di marketing e all’ICT. La scadenza dei bandi varia a seconda del progetto: in linea generale si avrà tempo entro la fine dell’anno.

Cosa prevedono i bandi della Camera della Commercio di Cuneo

A sostegno della Camera di Commercio ci sarà anche Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi) che garantirà fondi per 1,3 milioni di euro che saranno utilizzati per un bando ad hoc.

La maggior parte dei fondi, invece, saranno utilizzati per finanziare tanti piccoli interventi in settori specifici dove solitamente le aziende non investono. Per questo motivo 1,6 milioni di euro saranno destinati a pagare le spese di consulenza per le certificazioni volontarie; le spese di costituzione di reti d’impresa e consorzi; spese per la progettazione di marchi e per il deposito all’Ufficio Brevetti; Certificazioni SOA, spese per ICT (videosorveglianza, e-commerce, soluzioni SaaS); consulenza per strategie di marketing. Inoltre, per la prima volta la Camera di Commercio finanzierà anche le spese per l’Industria 4.0 (sempre all’interno del finanziamento da 1,6 milioni di euro).

L’ultimo intervento da 270mila euro prevede dei voucher da utilizzare per la digitalizzazione dell’azienda e l’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro. Questo bando è stato reso possibile grazie all’interno diretto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Come presentare le domande

Come detto in precedenza i bandi hanno delle scadenze diverse: per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica da consegnare per la presentazione delle domande è necessario accedere al sito ufficiale della Camera di Commercio di Cuneo.