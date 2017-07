Parte da Belluno il roadshow per selezionare le migliori PMI italiane

Dopo i buoni risultati ottenuti negli anni passati, Confindustria e Borsa Italiana hanno deciso di riproporre per il quinto anno consecutivo il programma Elite, riservato alle piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è scovare sul territorio le PMI migliori e con i tassi di crescita più interessanti, in modo da aiutarle a trovare nuove fonti di finanziamento e spiegando le potenzialità della finanza alternativa. Confindustria e Borsa italiana hanno iniziato un roadshow (il 26 luglio a Belluno) che toccherà tutte le principali città italiane da Nord a Sud, alla scoperta delle migliori PMI del Bel Paese.

Cosa offre il programma Elite

Le aziende che verranno scelte per entrare a far parte del programma Elite dovranno dimostrare di avere un piano di business solido e una chiara strategia di crescita. Le PMI prescelte saranno accompagnate nella scoperta di nuovi strumenti di finanziamento e il management sarà affiancato da esperti del settore per migliorare l’approccio al lavoro. Inoltre, le PMI Elite avranno anche una maggior visibilità sui canali social e sulla Rete.

Cosa fare nei roadshow

Nelle varie tappe del roadshow che Confindustria e Borsa Italiana hanno organizzato, le PMI potranno candidarsi per entrare a far parte del programma Elite e prendere contatto con i responsabili del progetto per capirne il funzionamento. Dopo la prima tappa a Belluno, il roadshow prosegue con Mantova il 19 settembre. Le altre tappe saranno a Matera il 27 settembre, a Novara il 29 settembre, a Brescia il 2 ottobre, a Catania il 12 ottobre, a Cagliari il 19 ottobre e a Bari il 25 ottobre. È possibile che vengano aggiunte altre tappe nelle prossime settimane.

Obiettivo mille imprese

L’obiettivo dichiarato di Confindustria e Borsa Italiana è riuscire a superare 1000 imprese Elite entro la fine dell’anno. E per farlo sono pronte e girare in lungo e in largo il Bel Paese. Con l’inizio della ripresa, trovare aziende con piani di sviluppo solidi non dovrebbe essere molto complicato e l’obiettivo delle 1000 piccole e medie imprese Elite può essere alla portata.