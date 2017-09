Nuove imprese a tasso zero, Invitalia spiega come partecipare al bando

Il Governo punta molto sull’imprenditorialità giovanile e femminile e per questo motivo finanzia diversi fondi che permettono ai giovani di aprire una loro piccola e media impresa. Una delle agevolazioni che ha avuto il maggior successo è “Nuove imprese a tasso zero” che è stata recentemente rifinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con ulteriori cento milioni di euro. L’agevolazione permette alle aziende appena create di ricevere fino a 1,5 milioni di euro a tasso zero che vanno a coprono al massimo il 75% delle spese sostenute. Per partecipare al concorso è necessario avere alcuni requisiti e molto spesso gli imprenditori non lo sanno e presentano la domanda nonostante non rispettino i limiti fissati dal bando. Per far luce su “Nuove imprese a tasso zero”, Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia, ha organizzato un webinar aperto a tutti gli imprenditori per l’8 settembre alle ore 10:30.

Che cosa è un webinar e cosa verrà spiegato

Per chi non sapesse, un webinar è un evento online gratuito che può essere seguito comodamente dal computer dell’ufficio o di casa. Solitamente è aperto a tutti e basta collegarsi alla piattaforma che lo ospita per poterlo guardare.

Il webinar organizzato da Invitalia e dedicato al bando “Nuove imprese a tasso zero” è leggermente diverso ed è a numero chiuso. Per partecipare è necessario candidarsi attraverso il sito web dell’Agenzia. Durante il webinar degli esperti spiegheranno le modalità di partecipazione al finanziamento e risponderanno a tutte le domande poste dagli imprenditori. Per chi vuole aprire una nuova piccola e media impresa, un’occasione da non perdere.