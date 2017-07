Molise, un milione di euro per la creazione di nuove PMI

La Giunta Regionale del Molise scende in campo per aiutare i propri cittadini ad aprire nuove imprese e attività. Una delle Regione più piccole d’Italia ha sofferto enormemente la crisi economica e molte persone sono rimaste senza lavoro. La Regione ha deciso di finanziare i progetti di giovani disoccupati che vogliono aprire un negozio o una piccola e media impresa. Il fondo avrà a disposizione un milione di euro, una cifra non molto grande, ma che permetterà a decine di ragazzi di acquistare alcuni strumenti che si riveleranno utili per lanciare l’attività.

I requisiti per poter accedere al fondo

Per poter presentare la domanda per il finanziamento sarà necessario rispettare alcuni requisiti. In primis bisognerà essere disoccupati o percettori di misure di sostegno al reddito, come la cassa integrazione. Inoltre, si dovrà avere un’età superiore ai 30 anni e abitare da almeno sei mesi nei territori della Regione Molise. Se l’agevolazione ricevuta dalla Regione supera i 150mila euro si dovrà essere in possesso di tutti i requisiti morali e rispettare la normativa antimafia. La nuova società deve avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta/impresa individuale, società di persone, società di capitali, società cooperativa.

Cosa può essere finanziato

Nella presentazione della domanda dovrà essere specificato anche per cosa verranno spesi i soldi. Non tutti i tipi di acquisto sono ammissibili: i soldi potranno essere spesi per nuovi macchinari e impianti, software e hardware per la realizzazione di un sito internet, ristrutturazione e adeguamento dei locali commerciali, consulenze strategiche, costi relativi alle fideiussioni bancarie.

Le domande potranno essere presentate utilizzando la web app MoSEM sviluppata direttamente dalla Regione Molise.