Mediocredito-FEI, 60 milioni alle PMI per investimenti in innovazione

Ottenere un prestito da parte di una banca per una piccola e media impresa non è semplice, soprattutto dopo la crisi che ha colpito l’economia che ha costretto molti istituti di credito a stringere i cordoni della borsa. In soccorso delle aziende è arrivato il Fondo di Garanzia per le PMI che in questi anni ha permesso a molte società di ottenere prestiti che altrimenti non avrebbero mai ottenuto. Nell’ultimo periodo è stata messa a disposizione anche una strada alternativa: prestiti garantiti dal Fondo europeo per gli investimenti che fa parte della Banca europea per gli investimenti sostenuta direttamente dalla Commissione Europea con il Piano Juncker (come accade per Horizon 2020). Grazie al Fei le banche possono ottenere una garanzia che vada a coprire i soldi dati in prestito alle piccole e medie imprese locali. L’accordo fatto tra il Mediocredito Trentino Alta Adige e il Fondo europeo per gli investimenti va proprio in questa direzione: offrire un sostegno, sotto forma di garanzia, alle PMI che chiedono un prestito all’istituto di credito.

Cosa prevede l’accordo Mediocredito T.A.A – Fondo europeo per gli investimenti

È il secondo accordo che Mediocredito Trentino Alto Adige stringe con il Fei: questa volta il plafond messo a disposizione delle aziende è di 60 milioni di euro, di cui il 50% coperto con la garanzia del fondo della Banca europea per gli investimenti. L’iniziativa rientra all’interno dell’iniziativa “InnovFin – EU finance for innovators” finanziata direttamente dalla Commissione Europea con il progetto Horizon 2020 e dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese fino a 499 dipendenti.

Sostegno concreto alle PMI

Con questo accordo il Mediocredito Trentino Alto Adige permette alle piccole e medie imprese locali di avere a disposizione 60 milioni di euro da utilizzare per la propria crescita e per gli investimenti in innovazione e tecnologia. L’obiettivo è supportare l’occupazione e invogliare le piccole aziende ad abbracciare la quarta rivoluzione industriale.