Lendix arriva in Italia, nuova opportunità per le PMI

Dopo le voci delle settimane precedenti, Lendix ha lanciato la sua piattaforma per il social lending anche in Italia: per le PMI si apre una nuova opportunità per finanziare i propri progetti. Come emerso da una ricerca di Banca d’Italia, le piccole e medie imprese italiane soffrono a causa del credit crunch, la stretta del credito che ha impedito a molte aziende di investire nell’acquisto di nuovi macchinari o di brevetti. Per le piccole e medie imprese che vogliono portare avanti i propri progetti non resta che trovare fonti di finanziamento alternative come l’equity crowdfounding e il social lending. Soprattutto il social lending ha mostrato i tassi di crescita più interessanti: in un solo anno l’ammontare dei fondi raccolti è aumentata dell’800%. E con l’arrivo di un player internazionale come Lendix, la situazione non potrà che migliorare.

Cosa è Lendix

Lendix è una piattaforma per il social lending, lanciata prima in Francia e Spagna e ora arrivata anche in Italia. Lendix è una piattaforma che permette alle piccole e medie imprese che non ricevono finanziamenti da parte degli istituti di credito di presentare il proprio progetto e di ricevere i fondi da parte di investitori internazionali o da semplici utenti interessati all’idea. La piattaforma di social lending permette di far incontrare domanda e offerta: aziende che necessitano di fondi e utenti che sono alla ricerca di investimenti abbastanza sicuri e dal rendimento elevato.

Come usare Lendix

Per le piccole e medie imprese usare Lendix è molto semplice: non dovranno far altro che registrarsi sulla piattaforma, inserire il proprio codice fiscale, l’importo del finanziamento e la durata del prestito. Per poter presentare la richiesta di finanziamento la somma non deve essere inferiore ai 30.000 euro e non deve superare i 2.000.000 euro. Prima di completare l’iter per presentare il progetto, le piccole e medie imprese dovranno testare la sostenibilità della loro idea.

Nuova opportunità per le imprese

Il social lending, come abbiamo detto, rappresenta uno dei sistemi di finanziamento alternativi più interessanti del panorama economico. Per le piccole e medie imprese è sicuramente un’opportunità interessante, ma è necessario saperla sfruttare a pieno. Gli investitori potranno scegliere tra tante diverse opportunità e a seconda delle proprie disponibilità economiche. Fino ad oggi Lendix ha finanziato in Spagna e Francia 205 progetti per un totale di 70 milioni di euro.