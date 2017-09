Le scadenze fiscali di ottobre 2017 per PMI e liberi professionisti

Come avevamo preannunciato nell’articolo sulle scadenze fiscali di settembre, la presentazione dello spesometro, ovvero la comunicazione di tutti i dati delle fatture emesse dalle partite IVA, aziende e autonomi nell’anno fiscale, è stata posticipata a ottobre. La nuova scadenza è stata fissata per il 5 ottobre. Ma lo spesometro non sarà l’unica scadenza fiscale di ottobre che le piccole e medie imprese e i liberi professionisti dovranno rispettare: entro la fine del mese si dovrà presentare il Modello 770 e anche la dichiarazione dell’Irap. Senza dimenticare il pagamento della seconda rata della rottamazione delle cartelle di Equitalia.

Le scadenze fiscali di ottobre 2017

2 ottobre. Per tutte le PMI e i liberi professionisti che hanno deciso di accettare la rottamazione delle cartelle di Equitalia , il 2 ottobre è la data ultima per pagare la seconda rata. Una scadenza che non riguarda tutte le PMI, ma solamente quelle che avevano delle pendenze con l’agenzia di riscossione delle tasse

Classico appuntamento mensile per le piccole e medie imprese che svolgono anche il ruolo di sostituto d’imposta. , dei collaboratori e le ritenute su altre fonti di reddito 31 ottobre. Ultimo giorno di ottobre molto impegnativo per le PMI e per i liberi professionisti. Si dovrà presentare il Modello 770/2017 che unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e deve essere utilizzato da tutti i sostituti d’imposta. La dichiarazione del Modello 770 può avvenire solamente per via telematica. Lo stesso giorno si dovrà trasmettere anche il modello Irap. I lavoratori autonomi, invece, dovranno presentare la certificazione unica.