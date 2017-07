Le scadenze fiscali di agosto 2017 per PMI e liberi professionisti

Con l’arrivo delle vacanze estive anche il fisco va in ferie, ma solo per le prime tre settimane di agosto. Dopo gli appuntamenti di luglio, le imprese possono riposarsi fino al 21 agosto, quando arriverà la prima scadenza fiscale del mese. Appena rientrati dalle vacanze gli imprenditori e i liberi professionisti saranno costretti a superare uno scoglio abbastanza importante: il 21 agosto raccoglie tutte le tasse che non sono state pagate nelle prime tre settimane del mese e ci saranno diverse incombenze da sbrigare, a partire dall’Iva e dai contributi dei dipendenti da versare all’INPS.

Le scadenze discali di agosto 2017

21 agosto . Una delle giornate dell’anno da segnare con il cerchietto rosso per PMI e liberi professionisti. Il 21 agosto è il primo appuntamento fiscale del mese estivo e si sovrappongono decine e decine di balzelli da pagare. Si parte con il v ersamento dei contributi dei propri dipendenti da parte delle PMI , mentre gli artigiani e i commercianti dovranno pagare il contributo minimo obbligatorio. Le piccole e medie imprese, inoltre, dovranno registrare le fatture del mese precedente. Le aziende che elargiscono dei primi di produttività ai propri dipendenti nel mese di agosto, dovranno versare l’imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i liberi professionisti , ad agosto c’è ancora la possibilità di versare l’ultima rata del saldo IVA 2016, pagando una mora che varia a seconda del ritardo. Inoltre, il “popolo delle partite IVA” potrà pagare in ritardo anche le rate dell’IRES e dell’IRPEF.

31 agosto. L'ultimo giorno del mese potrà essere usato per versare l'imposta di registro sugli affitti, ma la scadenza è riservata solamente a coloro che non usufruiscono della cedolare secca. Inoltre, ci sarà il versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati.