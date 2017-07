Le 895 PMI dei record spinte dall’innovazione

L’OCSE (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), le definisce “scale-up”. Sono quelle piccole e medie imprese che per tre anni consecutivi sono cresciute di almeno il 20%, partendo da una base di almeno 10 dipendenti (prendere a riferimento anche le micro imprese “drogherebbe” il risultato finale). Da uno studio di Unioncamere sui bilanci delle aziende italiane dal 2012 al 2015, le imprese “scale-up” del Bel Paese sono in totale 895 e rappresentano lo 0,9% dell’universo di tutte le società di capitali che ha presentato bilanci per tre anni di fila. La caratteristica in comune di tutte le aziende che hanno mostrato questi margini di crescita è di aver investito nell’innovazione e nell’acquisto di impianti di produzione altamente tecnologici.

I settori interessati e la distribuzione geografica delle aziende

Delle 895 piccole e medie imprese “scale-up”, il 32% è del settore manifatturiero (294). Il 19,7%, invece, sono attive nel commercio e il 12,6% nelle costruzioni. A seguire agenzie di viaggio e noleggio, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, attività professionali scientifiche e a chiudere trasporto e magazzinaggio.

Molto interessante la distribuzione geografica dell’azienda “scale-up”. Il 21,2% si trova in Lombardia (190), mentre il 10,8% in Campania. Un dato che sembrerebbe sconfessare le ricerche degli ultimi anni che vedono in grande difficoltà l’economia del Sud Italia. Ma c’è una spiegazione: mentre la gran parte delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno sono in difficoltà, esistono anche delle “isole felici” che hanno sfruttato la crisi economica per investire nella digitalizzazione e nell’internazionalizzazione del brand. Investimenti che hanno portato le imprese a crescere del 20% nel triennio 2012-2015. Dietro la Campania, c’è il Veneto con il 9,8% e il Lazio con il 9,1%.

Cresce anche l’occupazione

Insieme ai bilanci, nelle aziende “scale up” cresce anche l’occupazione. Nel triennio 2012-2015, le piccole e medie imprese sono passate da avere una media di 31 dipendenti fino ad arrivare a più di 70 lavoratori. Una crescita dimensionale che ha portato molte piccole e medie imprese ad assumere persone altamente specializzate. È proprio questo uno dei segreti delle imprese “scale-up”: investire su dipendenti con grandi capacità che permettono all’azienda di fare un deciso passo in avanti. Altra caratteristica in comune tra PMI scale-up è di avere investito negli ultimi anni nell’innovazione: impianti pensati per l’Industria 4.0 che permettono di migliorare i processi di produzione e di diventare sempre più competitivi a livello internazionale.