Iren Startup Award, parte l’iniziativa per le startup innovative

Una nuova opportunità per le startup innovative che sono alla ricerca di fondi e di “pubblicità” per i propri prodotti e servizi. Iren, azienda che cura la distribuzione idrica, della corrente elettrica e altri servizi per molte città italiane, ha lanciato una gara per premiare la migliore idea nel campo dell’energia, dell’ambiente e del ciclo idrico. L’obiettivo è finanziare un progetto che possa portare significativi cambiamenti in uno dei settori di competenza di Iren, con un occhio di riguardo al rispetto dell’ambiente. Il progetto vincente sarà solamente uno e riceverà 10.000 euro e un percorso di formazione pagato sempre dall’azienda italiana. I termini per partecipare all’Iren Startup Award scadranno il 30 luglio 2017.

Come partecipare all’Iren Startup Award

Per poter prendere parte al concorso è necessario che il progetto riguardi uno dei seguenti settori: Energy (power generation, district heating, energy management), Water (distribution networks, purification & treatment), Waste (management, treatment, circular economy), Utility Networks (operations and maintenance, metering and billing, smart grid), Value Added Services (customer engagement, marketing, new services, support to public administration). Energy, Water (acqua) e Waste (rifiuti), sono i tre mercati di riferimento di Iren, mentre Utility Network comprende tutte le idee per migliorare la gestione del lavoro. Infine Value Added Services è riservato ai progetti per il marketing e customer care. Per candidarsi è necessario compilare il modulo presente sul sito dell’evento.

Le fasi di Iren Startup Award

Dopo aver raccolto tutte le domande di partecipazione, le aziende saranno chiamate a partecipare a un bootcamp di due giorni (23-24 settembre) che si svolgerà a Torino. Le startup incontreranno esperti che arriveranno direttamente dalla California. Nelle settimane successive la formazione avverrà da remoto. Il 3 ottobre, invece, le startup innovative verranno esaminate da un gruppo di esperti che selezioneranno i finalisti. Il 30 ottobre, durante il Festival della Scienza che verrà organizzato a Genova, le startup finaliste avranno 10 minuti di tempo per presentare il loro progetto. Alla fine della manifestazione verrà annunciato il vincitore che riceverà 10.000 euro e un corso di formazione.