IOL Connect, come guadagnare nuovi clienti online e offline

Per Bill Gates, papà di Microsoft e uomo più ricco al mondo, non ci sono molte opzioni. Stando a un suo celebre aforisma, al mondo esistono solo due tipologie di aziende: le imprese che hanno una presenza online e le imprese che non fanno affari. E, vista l’esperienza nel settore, riesce davvero difficile contraddire l’ideatore del sistema operativo Windows. A supporto della sua tesi, poi, ci sono statistiche su statistiche che sottolineano l’importanza del web sia per promuovere le attività dell’azienda, sia per vendere i prodotti online. La local SEO, poi, la fa da padrone per piccole realtà produttive a fortemente radicate nel territorio.

Universo in espansione

Per questi – e moltissimi altri – motivi, decine e decine di aziende in ogni parte del mondo creano ogni giorno un sito internet, sia esso una semplice vetrina o un portale di e commerce per vendere online. E con oltre 650 milioni di siti attivi e una concorrenza sempre più agguerrita, riuscire ad emergere da questo mare magnum è impresa ardua e complessa. Allo stesso tempo, però, non si può desistere: se la campagna di local SEO messa in atto permette di posizionare la propria attività nelle primissime posizioni della SERP Google, si godrà di pubblicità gratis su un palcoscenico ambitissimo.

L’importanza della local SEO

Per le piccole realtà produttive e commerciali diventa fondamentale, dunque, entrare nelle grazie della geolocalizzazione Google e scalare così le posizioni nel cosiddetto 3 pack (i tre risultati in evidenza e posizionati vicino alla mappa di Google, per intendersi). Diverse statistiche, infatti, confermano che le ricerche locali su Google “guidano” i clienti verso un negozio piuttosto che un altro e che ci sono alte probabilità che quelle visite si convertano in clienti. Investire in servizi per local SEO, insomma, potrebbe essere più vantaggioso di quanto si possa immaginare. E non solo per vendere online: migliorare la visibilità online, infatti, aiuta anche a far crescere le vendite in negozio. Con IOL Connect si avrà a disposizione uno strumento di grande efficacia e semplice da utilizzare per iniziare a muovere i primi passi nella SEO locale.

Clicca sul pulsante per conoscere IOL Connect e i suoi servizi.

Come fare local SEO con IOL Connect

Il Web scanner di IOL Connect, ad esempio, può essere di grande aiuto per tutte le piccole e medie imprese locali che vogliono verificare l’esattezza e la consistenza dei loro dati sul web. Semplice da utilizzare, fornisce risultati in pochi secondi e, soprattutto, facili da leggere. In questo modo si potranno gestire i contenuti della presenza online della propria attività: iscrivendosi a IOL Connect si avranno a disposizione tutti gli strumenti e la consulenza per correggere e allineare automaticamente i dati e le informazioni presenti online riguardanti la nostra attività.

Per posizionarsi con la local SEO, infatti, bisogna prestare attenzione a tre fattori: pertinenza, distanza ed evidenza. Grazie a IOL Connect si potranno migliorare le informazioni che influenzano sia la pertinenza sia la distanza e migliorare il posizionamento nella SERP della propria attività commerciale. Il tutto in maniera gratuita e immediata, senza che ci sia bisogno di grandi conoscenze pregresse. Clicca sul pulsante per accedere al Web Scanner e verificare gratuitamente i dati della tua azienda online.