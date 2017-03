Progettare il futuro, 90 miliardi per l’industria 4.0

Confindustria Piccola Industria e Intesa San Paolo hanno sottoscritto una nuova partnership dedicata alla trasformazione delle imprese italiane in ottica industria 4.0. Il piano, chiamato “Progettare il futuro”, mette a disposizione un platfond da 90 miliardi di euro. Dei 90 miliardi stanziati, oltre quindici saranno messi a disposizione delle PMI del Centro Italia, così come sottolineato nel corso della prima tappa del Road Show (tenuto ad Ancona) di presentazione della partnership.

Industria 4.0: opportunità per la crescita economica

Il Piano nazionale Industria 4.0 è un’ottima opportunità per le PMI per ricevere finanziamenti che possano rivelarsi fondamentali per la crescita futura dell’azienda. Nei prossimi dieci-quindici anni avere un impianto di produzione all’avanguardia sarà fondamentale per sostenere la crescita e aumentare la percentuale di oggetti esportati, vero volano per far ripartire l’economia italiana. Oltre all’acquisto di strumenti, però, sarà importante investire anche in ricerca e sviluppo, tallone d’Achille per le aziende italiane.

Cosa prevede l’accordo “Progettare il futuro”

“Progettare il futuro”, frutto dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, si basa principalmente su quattro pilastri fondamentali: Ecosistemi di imprese e integrazione di business; Finanza per la crescita; Capitale umano; Nuova imprenditorialità.

Ecosistemi di imprese e integrazione di business . Confindustria Piccola Industria e soprattutto Banca Intesa Sanpaolo metteranno a disposizione delle PMI degli strumenti per conoscere al meglio tutte le opportunità dell’Industria 4.0. Inoltre, Intesa Sanpaolo utilizzerà anche il proprio Innovation Center , un laboratorio che raccoglie tutte le iniziative innovative del gruppo bancario;

