Industria 4.0, Assolombarda e UniCredit unite per aiutare le PMI

UniCredit e Assolombarda hanno stretto una partnership per promuovere la competitività e la crescita delle piccole e medie imprese del territorio. L’obiettivo è quello di aiutare e affiancare in maniera particolare le PMI del nostro Paese che agiscono nella zona di Milano, Monza e Brianza, e Lodi. Lo scopo della partnership è quello di favorire la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende della Lombardia.

L’importanza della Lombardia

Non va dimenticato che questa particolare zona d’Italia ha un impatto di circa il 22% sul PIL nazionale e gestisce il 27% dell’export e il 21% degli investimenti fissi lordi italiani. Inoltre per il momento la Lombardia è anche la regione italiana dove le imprese stanno investendo maggiormente per passare al contesto dell’Industria 4.0 e delle tecnologie innovative. Gli aiuti alle aziende lombarde in arrivo dalla collaborazione tra UniCredit e Assolombarda avranno effetto immediato e si estenderanno per tutto il 2018.

I tre cardini del progetto

Per facilitare la comprensione del contesto della quarta rivoluzione industriale, UniCredit e Assolombarda hanno pensato a tre cardini principali sui quali articolare l’affiancamento alle PMI. Si tratta della Valutazione Preliminare Tecnologica, della Valutazione Preliminare di Sostenibilità Finanziaria dell’Investimento e delle Soluzioni finanziarie. La valutazione preliminare tecnologica permetterà di effettuare una prevalutazione gratuita (per le imprese Associate o in corso di associazione) della coerenza degli investimenti con l’iper-ammortamento messo a disposizione dal Piano Nazionale Industria 4.0. Con la Valutazione Preliminare di Sostenibilità Finanziaria dell’Investimento UniCredit e Assolombarda supportano le imprese con il servizio Bancopass, sottoscritto nell’ambito dell’Accordo “Modello di presentazione aziendale” del 2012. Mentre grazie alle soluzioni finanziarie sarà la banca a valutare le richieste di finanziamento coerenti con le finalità di trasformazione digitale e investimenti Industria 4.0 e si renderà disponibile a finanziarle sino al 100% dell’investimento.