Indici Sintetici di Affidabilità: cosa sono e come funzionano

Nel mondo del business-to-business uno dei fattori più difficili da valutare è l’affidabilità dell’azienda con cui si sta stringendo un accordo. Fino a oggi le PMI e le aziende si affidavano agli Studi di Settore, ma il Governo con la Legge di Bilancio 2017 vuole introdurre un nuovo metodo per valutare la stabilità economica delle società: gli Indici Sintetici di Affidabilità, che entreranno in vigore dal 2018 e sostituiranno in parte gli Studi di Settore.

Cosa sono gli Indici Sintetici di Affidabilità

Gli Indici Sintetici di Affidabilità è una nuova metodologia statistico-economica che permette di definire il grado di affidabilità e la stabilità di un’azienda o di un libero professionista. Grazie agli Indice è possibile trovare delle anomalie valutate dalla loro affidabilità economica tramite una scala che va da 1 a 10. Le imprese che avranno un indice elevato riceveranno significativi benefici, consistenti anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Come funzionano gli Indici Sintetici di Affidabilità

Ogni anno le PMI e le grandi aziende saranno valutate attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità e potranno utilizzare il loro risultato durante le contrattazioni con le altre società. Al momento la sperimentazione sarà effettuata su otto settori:

Commercio all’ingrosso di macchine utensili;

Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;

Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici;

Attività degli studi di ingegneria;

Fabbricazioni di calzature, parti e accessori;

Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;

Servizi di ristorazione commerciale.

Aggiornamenti per gli studi di settore

Aspettando l’entrata in vigore degli Indici Sintetici di Affidabilità, per il 2016-2017 gli Studi di Settore beneficeranno di alcune novità che permetteranno di avere dei risultati più affidabili. Mentre il 2018 saranno attivi oltre cento Indici Sintetici di Affidabilità, che daranno la possibilità di avere una panoramica chiara sul mondo del business-to-business.