Imprenditore domani, il corso per chi vuole aprire una PMI

Formare gli imprenditori del futuro per migliorare la situazione dell’economia italiana. Questo l’obiettivo del corso “Imprenditore domani” organizzato dall’Unione provinciale Artigiani di Padova e dedicato alle persone over 30. Il corso ha una capienza massima di dieci persone ed è rivolto sia ad aspiranti imprenditori sia a coloro che hanno aperto una piccola e media impresa da meno di 24 mesi. La partecipazione a Imprenditore domani è completamente gratuita: i costi sono coperti dalla Confartigianato di Padova.

Cosa prevede il corso

Il corso, che partirà a settembre 2017, prevede sessantadue ore di lezione, divise in due diverse parti. La prima parte del programma sarà di trentadue ore e aiuterà gli imprenditori a capire l’importanza di un corretto business plan, la gestione del cliente, l’analisi del mercato e della concorrenza, marketing e comunicazione, gli strumenti per la promozione dei prodotti e come deve essere organizzata un’impresa per essere funzionale all’obiettivo finale: produrre un guadagno. Le restanti trenta ore di formazione sarà dedicata alla formulazione di un business plan e alla partecipazione a un laboratorio per conoscere tutte le forme di finanziamento disponibili sul mercato. Alla fine del corso, al futuro imprenditore verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Come partecipare al corso Imprenditore domani

Per poter partecipare al corso organizzato dalla Confartigianato di Padova è necessario compilare la domanda di ammissione e inviarla tramite posta elettronica certificata, raccomandata o con il fax. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 30 luglio 2017.