Impact Growth, il premio della Commissione Europea per le startup

I premi e i programmi europei sono sempre una bella vetrina per le startup italiane per mettere in mostra i prodotti innovativi realizzati. La Commissione Europea è uno degli enti più attivi sotto questo punto di vista, organizzando costantemente premi e progetti che vanno a sostenere le startup più innovative. L’ultimo in ordine di tempo è il programma Impact Growth, finanziato dalla Commissione Europea con 3,6 milioni di euro e dedicato alle startup europee che hanno realizzato prodotti nei seguenti settori: Smart Cities & Infrastructure, Smart Content, Smart Manufacturing e Smart AgriFood.

Cosa è Impact Growth

Impact Growth è una call per startup che fa parte del programma Fiware, che ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma open source dove le aziende e le PMI possono sfruttare dei servizi di cloud hosting, finanziato direttamente dalla Commissione Europea. Il progetto Impact Growth è gestito da Docomo Digital, Isdi e Fundingbox.

A chi è dedicato Impact Growth

La call è dedicata a tutte le startup appartenenti all’Unione Europea che sono in crescita e hanno già realizzato un prodotto presente sul mercato. Possono partecipare solamente le startup specializzate nei settori delle Smart Cities, della produzione intelligente e dello Smart AgriFood.

I soldi messi a disposizione dalla Commissione Europea possono essere utilizzati dalle startup innovative per partecipare a eventi di formazione in tutto il mondo o ricevere finanziamenti direttamente dagli enti europei. Per le piccole e medie imprese italiane che vogliono espandersi all’estero, partecipare a Impact Growth è un ottimo modo per farsi conoscere e per fare esperienza.

I premi in palio e come partecipare

Tra tutte le startup che invieranno la domanda di partecipazione ne saranno selezionate quattordici. A questo punto la giuria sceglierà le due startup vincenti che riceveranno 150mila euro ciascuna. Inoltre, le quattro migliori PMI avranno la possibilità di accedere a un ulteriore finanziamento da 1,5 milioni di euro da parte di investitori istituzionali. Per partecipare si avrà tempo di compilare la domanda sul sito del progetto fino al 12 dicembre 2017.