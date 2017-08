Il Polo Tecnologico di Pavia lancia una call for ideas per giovani imprenditori

Il Polo Tecnologico di Pavia è una delle principali eccellenze italiane nel campo dell’innovazione tecnologica. L’incubatore, che negli anni è diventato sempre più grande, è pronto a dare la possibilità a molti giovani di realizzare i propri progetti. La struttura hi-tech, infatti, ha lanciato una nuova call for ideas, dedicata alle startup.

Il programma

Il programma di accelerazione prevede un percorso dalla durata di tre mesi, durante il quale i partecipanti, che saranno riusciti a superare la selezione iniziale, saranno affiancati da un mentor. Il compito della guida sarà quello di aiutare i futuri imprenditori a stilare il business plan. Il mentor supporterà gli startupper anche nella ricerca di opportunità di mercato e nella realizzazione di una squadra aziendale. Il Polo Tecnologico di Pavia aiuterà le startup anche a trovare partner e investitori, attraverso meeting con istituti di credito, fondi di Venture Capital e business angel.

Cosa prevede il corso

Durante il periodo di accelerazione d’impresa le start up potranno confrontarsi tra di loro oppure con altre realtà aziendali importanti. Il programma prevede inoltre visite ad aziende di successo. e Le startup potranno sfruttare la struttura di comunicazione del Polo per farsi conoscere.

Conclusa l’esperienza di accelerazione, le startup che saranno giudicate migliori otterranno un premio di 2,500 euro, che dovrà essere utilizzato dalla piccola azienda in formazione e sviluppo.

Come partecipare

Gli interessati avranno tempo fino al 4 settembre per presentare le proprie candidature: dovranno inviare entro questa data un pitch deck del progetto, che dovrà essere in inglese e non superare le 10 slides. Le startup dovranno, inoltre, indicare i dati anagrafici del rappresentante. Le candidature dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: info@polotecnologicopavia.it.

Il 7 settembre, ultimata la fase di selezione, il Polo Tecnologico di Pavia renderà noto quali startup potranno prendere parte all’acceleratore di impresa.