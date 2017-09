Gruppo Maccaferri Connect, contest per startup e PMI innovative

I contest e i concorsi sono un ottimo modo per far conoscere i propri prodotti. Lo sanno bene le startup e le piccole e medie imprese innovative che sfruttano queste occasioni per ottenere fondi e per sponsorizzare gratuitamente i propri prodotti e servizi. Per le aziende che operano nella meccanica intelligente, nelle fonti rinnovabili e nel food c’è la possibilità di partecipare al contest “Gruppo Maccaferri Connect” lanciato da JCube, l’incubatore del Gruppo Maccaferri. L’obiettivo è riuscire a individuare aziende con progetti interessanti che potranno nel prossimo futuro diventare un business importante. I progetti presentati dalle PMI, dalle startup e dai ricercatori interesseranno tre diverse aziende del Gruppo Maccaferri: il Gruppo Samp, specializzato nella meccanica intelligente, la Naturalia Ingredients nel settore food e la Seci Energia in quello delle energie rinnovabili.

Chi potrà partecipare al contest Gruppo Maccaferri Connect

I progetti che presenteranno le piccole e medie imprese potranno spaziare su diversi ambiti: si andrà dalla manifattura additiva (quella che utilizza le stampanti 3D), alla manutenzione predittiva (che avrà un ruolo sempre più importante all’interno delle aziende, grazie soprattutto all’utilizzo dei Big Data), fino ad arrivare alla trasformazione del cibo e alle fonti rinnovabili. Soprattutto questi ultimi due settori rivestono un ruolo importante all’interno del Gruppo Maccaferri, pronto a finanziare nuove idee che introducano tecnologie innovative e capaci di migliorare il processo produttivo. Non è un caso che da oramai qualche anno l’azienda finanzi le startup innovative per sviluppare progetti che apportino dei miglioramenti all’interno di settori specialistici.

Dopo la fase di selezione, i progetti verranno analizzati dal Gruppo Maccaferri. Le tre migliori idee si divideranno i trentamila euro del montepremi finale e svilupperanno il proprio progetto in sinergia con l’azienda.

Come partecipare al concorso

Per poter presentare la propria candidatura sarà necessario compilare i documenti presenti sul sito dell’incubatore JCube. La scadenza è fissata per il 12 novembre e il Gruppo Maccaferri ha già iniziato un roadshow nelle principali città italiane per presentare il contest.