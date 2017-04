Friuli Venezia Giulia, corsi per formare nuovi manager

La Regione Friuli Venezia Giulia investe in formazione. Questa volta, però, a beneficiarne non saranno i lavoratori, ma i manager delle piccole e medie imprese della regione. Uno dei problemi principali delle aziende a conduzione familiare è il vuoto lasciato dal capostipite quando affida la gestione della società ai propri eredi. Nella maggior parte dei casi, i risultati sono piuttosto disastrosi e la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di intervenire insieme a Federmanager, stipulando un accordo che permetterà di organizzare corsi di formazione per giovani manager per accompagnare le PMI friulane verso la quarta rivoluzione industriale.

Cosa prevede l’accordo

Il protocollo d’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Federmanager prevede di raggiungere alcuni obiettivi a breve: rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese friulane nel mondo, valorizzare i saperi, le competenze, il capitale umano e investire nell’alta formazione. I manager che dovranno prendere le redini delle aziende manifatturiere della Regione, essere capaci di anticipare il futuro e di non farsi trovare impreparati davanti alle sfide.

Trasferimento di competenze

Una delle parti più importanti del protocollo prevede la sperimentazione di nuovi metodi di gestione del passaggio intergenerazionale all’interno delle imprese. Quando il manager senior va in pensione e lascia il posto al suo “delfino”, il passaggio deve avvenire il più dolcemente possibile, soprattutto per il bene dell’azienda. Per questo motivo, i senior manager dovranno impegnarsi a trasferire le loro capacità ai più giovani, altrimenti andrebbero perdute. Le aziende hanno sempre più bisogno di manager capaci, il problema è trovarli.

Gli obiettivi dei prossimi anni

L’accordo tra Regione Friuli e Federmanager è solamente il primo passo. Nei prossimi anni, la giunta regionale è pronta a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese alcuni finanziamenti dedicati esclusivamente alla formazione dei manager. I fondi arriveranno direttamente dalla programmazione regionale dei fondi strutturali e di investimento europeo per il periodo 2014-2020.