Fondi europei per sviluppare prodotti turistici transnazionali: il bando COSME

Il programma europeo per la competitività delle imprese ha pubblicato un bando a sostegno della promozione e dello sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali legati alle industrie culturali e creative. C’è tempo fino al 29 giugno 2017 per presentare un progetto. Va sviluppato attorno a un tema comune relativo al patrimonio culturale europeo e deve utilizzare le tecnologie messe in atto dalle Imprese Culturali e Creative (ICC) per promuovere e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Per prodotto turistico transnazionale si intende un insieme di destinazioni/sit/attrazioni/servizi che prendono la forma di itinerario/strada/percorso/offerta turistica, fisica (cioè basata su infrastrutture fisiche) o concettuale (che mette in collegamento luoghi/destinazioni/attrazioni) e che condividono un legame/funzione/tema.

Si cercano programmi che possano:

Migliorare la competitività del settore turistico ;

; Migliorare le competenze digitali e di gestione elettronica e la capacità di utilizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali;

Consolidare il dialogo tra soggetti pubblici e privati e lo scambio di buone pratiche;

Migliorare la promozione e la visibilità di prodotti turistici unici europei e transnazionali.

Ogni proposta progettuale deve comprendere tutte le seguenti misure:

Sviluppo di un prodotto turistico transnazionale relativo al patrimonio culturale europeo e facilitazione della sua diffusione sul mercato dopo la fine del progetto;

Promozione della visibilità di un prodotto turistico transnazionale relativo al patrimonio culturale europeo utilizzando le tecnologie delle ICC, attraverso promozione congiunta transnazionale, attività di comunicazione e fornitura di informazioni a potenziali turisti e altri stakeholder del settore;

Facilitazione delle partnership pubblico-private e integrazione delle imprese turistiche, in particolare PMI, e delle autorità pubbliche nella catena di commercializzazione dei prodotti turistici transnazionali, nello sviluppo regionale e nelle strategie promozionali per il turismo;

Aumento delle capacità e delle opportunità delle PMI nella cooperazione internazionale e nello sviluppo di prodotti turistici transnazionali legati al patrimonio culturale europeo.

Possono partecipare sia soggetti pubblici che privati che rientrano nelle seguenti categorie:

autorità pubbliche e loro network o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale o organizzazioni che agiscono per conto di un’autorità pubblica;

autorità che gestiscono siti culturali UNESCO;

istituti di istruzione e formazione, inclusi università e centri di ricerca;

camere di commercio e industria, camere dell’artigianato e simili;

agenzie di viaggi, tour operator e loro associazioni ombrello;

ONG, organizzazioni della società civile, fondazioni, think-tank, reti di enti pubblici o privati attive nel settore del turismo, ICC;

organizzazioni/associazioni internazionali, europee, nazionali;

federazioni e associazioni operanti a livello transfrontaliero con dimostrata capacità di azione in diversi paesi;

microimprese e PMI nel settore turistico o ICC;

organizzazioni turistiche nazionali, regionali, locali, agenzie private e pubbliche legate a turismo, patrimonio culturale e promozione regionale.

È possibile presentare progetti in partnership: in questo caso i proponenti possono essere minimo cinque e massimo otto e devono avere sede in uno dei quattro paesi eleggibili (Stati membri UE e paesi partecipanti a COSME). Nel caso del partenariato, devono comparire obbligatoriamente un’autorità che gestisce un sito culturale UNESCO, una PMI del settore turistico o ICC attiva nel patrimonio culturale e un’autorità pubblica locale, regionale o nazionale.

C’è a disposizione un budget di un milione e cinquecentomila euro. Ogni progetto può ricevere fino a trecentomila euro di finanziamento a copertura di max. 75% dei costi totali ammissibili. Per questo le proposte che verranno finanziate saranno al massimo sette. La durata massima dei progetti è di diciotto mesi.

Il turismo è una grandissima risorsa del nostro paese è può essere uno strumento importante per rilanciare i territori del centro Italia colpiti dal sisma .

Fonte: Ecoseven.net

