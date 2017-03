Startup, ecco il portale che raccoglie i finanziamenti pubblici

Parola d’ordine: innovazione. Sono tanti i bandi che le Regioni finanziano per la creazione di nuove startup innovative, l’unico problema è riuscire ad avere una visione d’insieme che permetta a un giovane imprenditore di valutare quale sia il più adatto per la sua idea. Per questo motivo è nato il sito http://www.finanzimentistartup.eu, che raccoglie tutti i bandi regionali finanziati con soldi pubblici ed europei. Il portale è gestito da Italia Startup, una delle associazioni del settore.

Come cercare finanziamenti pubblici startup su internet

Il funzionamento del sito è molto semplice: lo staff di finanzimentistartup.eu scansiona i portali regionali alla ricerca di bandi dedicati alle startup, ai giovani, ai progetti innovativi e li raccoglie all’interno del proprio database. Se un giovane imprenditore è alla ricerca di qualche bando per finanziare la sua startup può accedere direttamente alla homepage di www.finanziamentistartup.eu e consultare la mappa interattiva dell’Italia presente nella parte inferiore. È possibile cliccare su ogni regione e analizzare i diversi finanziamenti disponibili.

Perché è stato creato finanziamentistartup.eu

L’idea di Italia Startup è di facilitare il lavoro delle giovani imprese che sono alla ricerca di finanziamenti. Uno dei problemi maggiori delle PMI italiane è di non riuscire a sfruttare tutti gli incentivi promossi dalle Regioni, dallo Stato e da altri enti pubblici: con il portale creato dall’associazione italiana sarà più semplice trovare e partecipare ai bandi. Gran parte dei finanziamenti provengono direttamente dai fondi che l’Europa destina allo Stato e alle Regioni del nostro Paese.