Come funziona programma COSME, finanziamenti europei per PMI

Obiettivo 2020. Il nuovo piano di sviluppo messo in piedi dall’Unione Europea ha un data di “scadenza” ben precisa: il 2020. Per sostenere Horizon 2020, il programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione, l’Unione Europea ha lanciato il progetto COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises – in italiano Programma Europeo per le piccole medie imprese) che mette a disposizione oltre 2,5 miliardi di euro da spendere entro il 2020 per migliorare la competitività in campo internazionale delle nostre PMI.

Come funziona il programma COSME

Possono far richiesta al programma COSME tutte le piccole e medie imprese che hanno come obiettivo quello di crescere all’interno del mercato europeo e internazionale entro un paio di anni. In un mercato che richiede di essere sempre super competitivi, è necessario avere gli strumenti e le capacità per affrontare le sfide del futuro. Per questo motivo gli oltre 2,4 miliardi messi a disposizione fino al 2020 dal programma COSME saranno utilizzati non solo per finanziare le PMI, ma anche per organizzare convegni, investire sulla formazione degli imprenditori e realizzare indagini di mercato.

Come saranno utilizzati i fondi del programma COSME

1,4 miliardi di euro del programma COSME saranno utilizzati per promuovere strumenti di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, mentre altri 400 milioni saranno spesi per aiutare le aziende a creare partnership internazionali e promuovere i propri prodotti al di fuori dei confini nazionali. Circa 400 milioni di euro, invece, potranno essere utilizzati dalle aziende per organizzare convegni o per partecipare a corsi di formazione. Ben 86 milioni di euro, infine, potranno essere utilizzati dagli imprenditori per degli “Erasmus” formativi che permetteranno di studiare aziende estere.