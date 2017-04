Facebook a Perugia per insegnare alle PMI a utilizzare i social

Perugia ha ospitato una delle tappe del Roadshow 2017 organizzato da Facebook e dedicato a tutte le piccole e medie imprese che vogliono scoprire come sfruttare i social network per espandere gli orizzonti della società. “Boost Your Business”, questo il nome dell’evento, è stato organizzato da Facebook Italia insieme ai Giovani Imprenditori Confcommercio Umbria e ha visto la partecipazione di oltre settecento PMI interessate a scoprire i benefici della Rete.

Facebook, strumento necessario per migliorare il business dell’azienda

Social media ed e-commerce sono i due strumenti che tutte le piccole e medie imprese dovranno conoscere alla perfezione se vorranno andare alla conquista di nuovi mercati e nuovi target di riferimento. Sebbene possa sembrare semplice gestire una pagina social, la realtà è molto differente. In particolare la gestione di Facebook e Instagram è più complicata di quello che si può pensare. Per questo motivo è necessario seguire delle best practice e affidare il compito a chi ha esperienza sul campo.

Sviluppo internazionale

Grazie ai social media, le PMI hanno la possibilità di espandere la loro “zona d’influenza” e incrementare la crescita economica. Con l’evento “Boost Your Business” le aziende e i giovani imprenditori hanno potuto ascoltare i consigli di coloro che con Facebook lavorano tutti i giorni. Infatti, tra i vari partecipanti al convegno è intervenuto anche Marco Grossi, SMB Manager di Facebook, che ha spronato le piccole e medie imprese a utilizzare tutti gli strumenti che i social media mettono a disposizione per raggiungere un’audience superiore rispetto a quella dei confini nazionali. Per le aziende, l’utilizzo “intelligente” dei social network può portare a un vantaggio posizionale da utilizzare sul mercato.

Casi di successo

Durante il convegno sono stati presentati anche tre casi di successo, che con l’utilizzo dei social network sono riusciti ad aumentare il loro giro d’affari: Prosac Alwaysmile, fashion brand creato nel 2013, Alla Posta dei Donini, una residenza del XVI secolo che dispone di 48 camere e I Love Norcia, un brand nato per promuovere i prodotti dei paesi terremotati.

Infine, il team del social network ha svolto anche due laboratori che hanno permesso alle imprese di imparare a utilizzare efficacemente Facebook e Instagram per il turismo e per l’export.