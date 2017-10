Export 4.0, il bando della Regione Lombardia a sostegno delle PMI

Export e partecipazione alle fiere sono i due capisaldi su cui si fonda la strategia di internazionalizzazione di qualsiasi piccola e media impresa. Le esportazioni hanno sempre rappresentato una grossa opportunità per le PMI italiane, soprattutto in un periodo storico come quello attuale caratterizzato da una crescita economica piuttosto debole. Una delle Regioni che punta maggiormente sul processo di internazionalizzazione delle proprie aziende è la Lombardia: nell’ultimo anno il valore di merci esportate è stato pari a 110 miliardi di euro e ha assicurato migliaia di posti di lavoro. Per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese presenti sul territorio, la Giunta regionale della Lombardia ha deliberato la creazione di un fondo di 5,5 milioni di euro dedicato alla partecipazione delle aziende alle fiere internazionali. “Export 4.0. Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde”, questo il nome del bando, sarà attivato entro la fine dell’anno e potrà essere utilizzato per la promozione dell’azienda nei prossimi mesi.

Cosa prevede il bando

Il bando mette a disposizione delle aziende dei voucher da 2mila euro che possono essere utilizzati per pagare le spese per la partecipazione alle fiere all’estero. L’obiettivo è di far scoprire alle aziende il modo di operare dei concorrenti esteri e di aprirsi ai nuovi strumenti offerti dalla Rete. In parole semplice, lanciare dei siti di e-commerce dove mettere in vendita i propri prodotti e dare l’opportunità anche alle aziende estere di acquistarli. Il commercio online è ancora troppo sottovalutato dalle PMI italiane, intimorite dalla gestione di un negozio digitale. La soluzione potrebbe essere la creazione di un e-commerce con il supporto di operatori specializzati. E la Regione si muoverà anche in questa direzione, cercando di aiutare le piccole e medie imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Quando sarà attivo il finanziamento

Il bando “Export 4.0. Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde” è stato approvato in Giunta regionale ma ancora non è attivo. Lo sarà entro la fine dell’anno e saranno più chiari anche i criteri di partecipazione.