Crescita economica, in aumento il numero di PMI e startup innovative

Continuano ad arrivare dati positivi sulla crescita economica dell’Italia nel 2017. Dopo i dati dell’Istat sulla crescita del PIL nel secondo trimestre e quelli dell’indice PMI sull’aumento del settore manifatturiero, arrivano anche i numeri del rapporto Market Watch PMI di Banca Ifis sul numero crescente di PMI e startup innovative in Italia. Nel primo semestre 2017 le startup hanno superato quota 7500, mentre le PMI innovative sono aumentate del 56% rispetto a inizio anno. Dati positivi che sono di buono auspicio per l’ultima parte dell’anno: la crescita del prodotto interno lordo potrebbe essere superiore alle previsioni dello stesso Governo e dei più importanti enti internazionali.

I dati del rapporto Marker Watch PMI di settembre

La crescita dell’Italia ha basi solide e lo dimostra l’aumento delle aziende innovative su tutto il territorio nazionale. Dal Registro delle Imprese arrivano buone notizie: le startup innovative hanno superato quota 7500, mentre le PMI hanno avuto un incremento dell’ultimo semestre del 56%. Se guardiamo, invece, solamente al secondo trimestre 2017, le startup sono aumentate del 7%, mentre le PMI innovative del 15%.

Il report analizza anche il momento macroeconomico italiano, con il PIL in crescita da dieci trimestri consecutivi e la produzione industriale in aumento nel primo semestre 2017 del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Anche i fallimenti sono in decelerazione per il settimo trimestre consecutivo e fanno segnare un -15% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Prestiti in calo

Non tutti i dati sono positivi. Infatti, sono in calo i prestiti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese, una situazione che oramai va avanti da un po’ di tempo e che può mettere in crisi la ripresa. Rispetto al primo trimestre 2017 lo stock dei finanziamenti è sceso di 15 miliardi. Dall’altro lato, però, cresce l’uso della finanza alternativa da parte delle PMI: sono sempre di più le startup che utilizzano il crowdfunding o il social lending per trovare nuovi fondi da investire.

Un grande aiuto alle imprese arriva anche dal Fondo di Garanzia PMI: nel primo trimestre le aziende hanno beneficiato di 8 miliardi di euro, mentre la Sabatini Ter ha finanziato i progetti di oltre 17.000 piccole e medie imprese. Dati, quelli del Market Watch PMI, tutto sommato molto positivi: ora è necessario solamente consolidare la crescita.