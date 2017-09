Crescere imprenditori, il corso per creare micro e piccole imprese

“Crescere imprenditori” è il corso organizzato dalla Camera di Commercio di Bari attraverso l’agenzia di formazione IFOC e dedicato a tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non hanno un’occupazione e che non lavorano (in gergo vengono definiti NEET – not in education, employment or training). Il corso di formazione è pensato per coloro che vogliono aprire una propria attività, uscendo in questo modo dal mondo dei NEET. Il corso inizierà il 4 ottobre e avrà una durata di 80 ore di cui 60 in aula e 20 dedicate a lezioni personali.

Come fare per partecipare al corso Crescere imprenditori

Per poter partecipare al corso si deve essere iscritti a Garanzia Giovani e non usufruire di nessun strumento per la disoccupazione o per l’impiego. Prima di fare richiesta per iscriversi al corso, si dovrà compilare un test online per capire se la persona è più o meno adatta a diventare imprenditore. Completato questo passaggio, la richiesta verrà inviata in automatico alle Camere di Commercio (massimo due) segnalate durante il test. La partecipazione al corso è subordinato al numero di posti liberi.

Cosa fare al termine del corso Crescere imprenditori

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le conoscenze base per realizzare un business plan e ottenere 9 punti che possono essere utilizzati per presentare domanda di finanziamento al fondo SELFIEmployment gestito da Invitalia. Se si riesce ad accedere al finanziamento dell’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa si potrà ottenere dei fondi con tassi d’interesse agevolati e la possibilità di avviare la propria micro-impresa.