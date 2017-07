CRAM tool, il programma per valutare il rischio climatico per le PMI

L’Italia offre paesaggi stupendi e territori ricchi di storia e monumenti. Ma allo stesso tempo è una Nazione che può essere messa in ginocchio dalle forze della natura, come sanno benissimo le decine di migliaia di imprenditori che hanno visto distrutte le loro PMI a causa di terremoti e alluvioni. Il Progetto Life Derris (Disaster Risk Reduction Insurance), aiuta gli imprenditori a valutare il rischio climatico di una zona: prima di aprire la PMI è possibile sapere se c’è il rischio alluvione, frana o grandine. O in alternativa, essere coscienti dei rischi a cui si è esposti e programmare degli interventi per prevenirli. Il progetto Derris è finanziato dal bando europeo Life e vede impegnate Unipol, la Città di Torino, Cineas, Anci, Coordinamento Agende 21 e UnipolSai.

Come funziona CRAM tool

CRAM tool è una web app che può essere utilizzata gratuitamente da qualsiasi utente. Il tool, a seconda della posizione della piccola e media impresa, valuta il rischio a seconda di sette situazioni metereologiche: alluvione, pioggia, vento, grandine, fulmini, temperatura e frane. Per ogni categoria assegna un valore che va da basso ad alto. Per utilizzare CRAM tool è necessario accedere al sito del servizio e poi inserire l’indirizzo dove è situata la propria azienda o dove la si vorrebbe aprire. In alto appariranno sette icone che rappresentano il rischio per ogni situazione metereologica. L’obiettivo è far capire agli imprenditori che in alcuni territori, senza i giusti investimenti in prevenzione, è molto complicato riuscire a costruire un’azienda solida.

In sperimentazione nelle principali città italiane

Il progetto, dopo la prima fase di test effettuata a Torino e Genova, è pronto a conquistare altre città italiane. Infatti i comuni di Padova, Bologna, Rovereto, Varese, Molfetta e l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa hanno richiesto la possibilità di sfruttare il tool per permettere agli imprenditori del territorio di scoprire i pericoli e i rischi del cambiamento climatico.