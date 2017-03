Corso web design per disoccupati a Torino. Iscrizioni entro 15/03

Offrire ai giovani disoccupati e inoccupati di Torino una nuova opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro. Con questo obiettivo, il Fondo Forma.temp, ente di formazione attivo su tutto il territorio nazionale, ha organizzato un corso di formazione gratuito in web design che prenderà il via a Torino nella seconda metà di marzo. Le lezioni saranno tenute da professionisti del settore, che accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di lezioni teoriche, simulazioni e prove pratiche.

Obiettivi del corso

Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno appreso le principali tecniche di realizzazione e al mantenimento di siti Internet dinamici. Il corso di formazione gratuito, infatti, si compone di diversi moduli (nove in totale), ognuno dei quali volto a fornire conoscenze, strumenti e competenze tecniche e creative richieste ai web designer per progettare la grafica e il design di un sito Web con particolare attenzione alla usabilità ed alla facilità di accesso del sito.

Durata del corso

Il corso, come detto, prenderà il via nella seconda metà di marzo 2017 e andrà avanti sino al 28 aprile 2017, con lezioni dal lunedì al venerdì (orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00), per un totale di 240 ore di formazione composta da lezioni frontali. Agli studenti con una frequenza superiore al 70% del monte ore complessivo (170 ore circa) sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 marzo; maggiori informazioni sul sito internet dell’ente.