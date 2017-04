Correggere la posizione su Google Maps grazie a IOL Connect

Il posizionamento sui motori di ricerca è diventato sempre più importante per qualsiasi piccola o media impresa. Soprattutto se la concorrenza nel proprio settore è molto elevata e le possibilità di emergere con il proprio prodotto molto risicate. Per i piccoli negozi, ma anche per le aziende è importantissimo che le informazioni presenti sui motori di ricerca e sulle mappe corrispondano al vero: se l’indirizzo è errato i clienti o le altre aziende interessate ai vostri prodotti avranno difficoltà a trovarvi, andando a incidere negativamente sul fatturato. Per questo motivo è più che consigliabile utilizzare il web scanner IOL Connect, uno strumento che permette alle PMI di effettuare un controllo sulle informazioni dell’azienda presenti sulla Rete, in modo tale da intervenire in caso di errori.

L’importanza della Local SEO

Capita sempre più spesso che la posizione delle attività commerciali sulle mappe sia errata (per intervento di qualche mano “nemica” o per errori nell’inserimento delle informazioni online), con tutti i problemi che ne conseguono per la visibilità online e non solo. Infatti, se un’azienda ha deciso di fare un investimento nella local SEO per apparire nelle prime posizioni del motore di ricerca per una specifica ricerca territoriale: un indirizzo errato può compromettere mesi di lavoro e mettere a dura prova il fatturato della società, soprattutto se si basa sulle vendite derivanti dall’online.

Controllare continuamente le informazioni online

Per avere sempre la situazione sotto controllo sarebbe necessario effettuare un controllo delle notizie sulla propria attività commerciale presenti sulla Rete almeno una volta la settimana. Logicamente è impossibile per qualsiasi persona avere del tempo a disposizione per effettuare periodicamente un controllo generale e sistemare la situazione. Ma è possibile farsi aiutare da un servizio come IOL Connect che, a seguito della scansione di Internet alla ricerca delle informazioni dell’azienda, consente di tenerle sempre allineate. Il funzionamento del Web Scanner IOL Connect è molto semplice: basta inserire il nome della propria attività commerciale e in tempo reale si avrà una tabella riassuntiva con tutte le informazioni dell’azienda presenti sulla Rete. Lo strumento evidenzia tutte le inesattezze e permette all’azienda di intervenire prima che la situazione diventi problematica.

La presenza su Google Maps

Altro fattore importante è la presenza delle aziende su Google Maps. Il servizio realizzato da Mountain View è diventato sempre più centrale per la vita di un’azienda. Per questo motivo è necessario che l’indirizzo presente sulla mappa di Google sia esatto, altrimenti potrebbero nascere problemi e incongruenze. Anche in questo caso IOL Connect si rivela importantissimo per scoprire informazioni errate e correggerle. Infatti, può capitare che l’inserimento dell’indirizzo, del numero di telefono o degli orari di apertura su Google Maps sia errato perché inserito automaticamente o perché qualche nostro concorrente si è divertito a cambiarlo. Intervenire per tempo e proteggere le informazioni è fondamentale per non perdere opportunità.