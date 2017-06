Chi fornisce la PEC: l’elenco dei gestori e certificatori

Il corretto funzionamento del sistema di posta elettronica certificata utilizzata quotidianamente da decine di migliaia di professionisti e aziende in tutta Italia è garantito da due diversi sistemi tecnologici che lavorano in parallelo: il servizio di posta elettronica e il servizio di certificazione della firma che accompagna il messaggio PEC.

Mentre il primo ha delle similarità con un normale servizio di posta elettronica – server che gestiscono lo scambio di messaggi, con caselle di posta in arrivo e posta in uscita – il secondo è ciò che rende la PEC “unica” nel suo genere e garantisce l’autenticità dei messaggi e del loro contenuto. Grazie alla certificazione della firma elettronica, chi riceve un messaggio avrà la certezza dell’identità del mittente e, dunque, una maggiore sicurezza sul contenuto del messaggio e dei vari allegati inviati via PEC.

Differenze tra gestori e certificatori di Posta Elettronica

Chi gestisce la PEC e certifica la firma elettronica sono iscritti a due differenti elenchi controllati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (abbreviato in AgID).

L’elenco dei gestori di posta elettronica è composto da quelle società di capitali o enti della Pubblica Amministrazione che abbiano fatto richiesta di iscrizione all’AgID. I gestori PEC devono:

possedere i requisiti di onorabilità;

essere in possesso delle capacità tecniche e del personale competente per svolgere il servizio di PEC in piena affidabilità e sicurezza;

adottare tutte le misure per garantire integrità e sicurezza del servizio PEC prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione.

Nell’elenco dei certificatori di firma elettronica possono esserci, a loro volta, sia società di capitali sia Pubbliche Amministrazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento del possesso di determinati requisiti in termini di qualità e di sicurezza. In particolare, i certificatori devono essere in grado di emettere certificazioni qualificate conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e alla normativa nazionale in materia.





Elenco dei gestori PEC

I gestori di Posta Elettronica Certificata in Italia sono:

ACI Informatica;

Actalis;

Ancitel;

Aruba PEC;

Cedracri;

Consiglio Nazionale del Notariato;

Fastweb;

IN.TE.SA;

Infocert;

InnovaPuglia;

INTRED;

ITnet;

KPNQwest Italia;

Namirial;

Numera Sistemi e Informatica;

Poste Italiane;

Regione Basilicata;

Regione Marche;

Register It;

Sogei – Società Generale d’Informatica;

Telecom Italia Trust Technologies;

TWT;

Università degli Studi di Napoli Federico II.

Elenco dei certificatori di firma elettronica

I certificatori italiani sono:

Actalis;

Aruba PEC;

Banca d’Italia;

Credacri;

Comando C4 Difesa – Stato Maggiore della Difesa;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Consiglio Nazionale del Notariato;

ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A;

IN.TE.SA.;

Infocert;

Intesa SanPaolo;

Lombardia Informatica;

Namirial;

Poste Italiane;

Telecom Italia Trust Technologies;

Zucchetti.