Cariplo Factory arriva in sostegno delle startup, fondo da 100 milioni

Cariplo scendo in campo in aiuto delle startup italiane e lo fa con un nuovo fondo da 100 milioni di euro che andrà ad incrementare le risorse di growITup, la piattaforma di Open Innovation creata dalla stessa cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in collaborazione con Microsoft. Il nuovo fondo creato da Cariplo Factory andrà ad aiutare tante nuove realtà dell’imprenditoria italiana che hanno bisogno di sostegno per crescere e portare avanti il proprio progetto. Il fondo avrà una durata di dieci anni e lo finanzieranno anche istituti di credito come Intesa San Paolo e la Cassa Depositi e Prestiti.

I risultati di growITup

In poco più di un anno di vita, la piattaforma di Open Innovation growITup ha fatto registrare risultati di tutto rispetto. Nel progetto sono state coinvolte più di 1000 startup, ne sono state valutate più di 2000 e sono stati organizzati eventi in tutta Italia. L’obiettivo della piattaforma è di aumentare le risorse investite nelle startup del 100% ogni anno, fino ad arrivare alla cifra di un miliardo nel 2020.

Come funzionerà il fondo

Come detto in precedenza, il fondo avrà in dotazione 100 milioni di euro, da raccogliere nel giro di dieci anni. Il primo step è fissato a 25 milioni di euro, per partire con i primi investimenti nelle startup italiane che presentano i progetti più interessanti. Al nuovo finanziamento sono interessati molti istituti di credito italiani, pronti a dare un supporto alla ripresa dell’economia italiana. La prima tranche di finanziamenti dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, mentre i 100 milioni di euro dovrebbero essere raccolti verso la fine del 2018.

Chi beneficerà del fondo Cariplo

In totale il fondo investirà in un range tra le 17 e le 35 startup, a seconda dei progetti presentati. L’obiettivo è investire in sette settori tipici del Made in Italy: Fintech & Insurtech, Agro-Food Energy & Environment, Manufacturing 4.0, Italian Experience (Tourism, Culture & Entertainment), Fashion & Design, Modern Wellbeing (Health & Wellbeing). Non si andranno a finanziare startup appena nate, ma aziende che hanno avuto già qualche successo nel loro settore.