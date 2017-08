Camera di Commercio di Ancona, corsi per giovani imprenditori

Trovare giovani imprenditori non è semplice. Per i ragazzi avere fondi a disposizione per aprire un’attività personale è una delle cose più complicate che ci sia, soprattutto in un periodo in cui le banche prestano con difficoltà i soldi. Quando, invece, i fondi ci sono, i giovani non hanno le capacità per mandare avanti un’attività: realizzare un business plan, conoscere tutti i passaggi da effettuare per aprire l’impresa, le tasse da pagare, i contributi da versare, sono tutte compiti che per un ragazzo under 30 non sono semplici da fare. Per questo motivo la Camera di Commercio di Ancona ha deciso di organizzare il progetto “Crescere imprenditori”, un percorso formativo che permette ai giovani imprenditori di non arrivare impreparati alle prime difficoltà.

Cosa è Crescere Insieme

Il progetto è portato avanti dal Ministero del Lavoro ed è attuato dalla Camere di Commercio locali. È rivolto ai ragazzi iscritti a Garanzia Giovani e per poter accedere è necessario compilare un modulo di autovalutazione online, in modo da capire le attitudini imprenditoriali. Il corso prevede in totale 80 ore di formazione, di cui 60 in aula e 20 con un assistente personale. Alla fine del corso, chi vorrà aprire una propria attività, avrà una corsia preferenziale per ottenere un finanziamento dal fondo Selfiemployment, gestito da Invitalia. Il fondo prevede dei piccoli finanziamenti a tasso zero agli under 29 che vogliono aprire un’attività.

Puntare all’internazionalizzazione dell’azienda

La Camera di Commercio di Ancona sta organizzando dei corsi anche per le aziende già formate e che vogliono allargare i propri orizzonti commerciale puntando all’estero. Gli imprenditori potranno decidere di partecipare a tre diversi corsi, che avranno come obiettivo una Nazione estera diversa. Il primo è dedicato alla Russia e permetterà di prendere confidenza con i social media più diffusi nella ex nazione sovietica: Yandex e Vkontakte. Gli altri due sono dedicati alla Cina e aiuteranno le piccole e medie imprese a prendere contatti con i produttori locali e ad acquisire capacità di gestione del budget e dei crediti più efficaci